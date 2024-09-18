戴資穎生涯一大缺憾！10度參加中國公開賽無冠　球迷嘆：天意如此

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台灣羽球名將戴資穎今（18）日在超級1000系列的中國公開賽爆冷以14：21、21：7、19：21輸給丹麥女將Julie Dawall Jakobsen），止步首輪，她在巴黎奧運後一直帶著嚴重膝傷作戰，也嚴重影響個人發揮。而戴資穎生涯在超級1000系列以上的高級別巡迴賽僅有中國公開賽未能奪冠過，今年也確定無法補上這塊缺口。中國公開賽在2011年開始為世界羽聯超級系列賽中5個頂級超級系列賽的其中一個賽站。2018年，世界羽聯改制，它被分為世界巡迴賽中超級1000系列的賽事，總獎金提升到125萬美元。本屆中國公開賽根據BWF的規定，冠軍可得到13500積分，單打冠軍為14萬美元。原本女單衛冕者、韓國世界球后安洗瑩為賽會頭號種子，不過她選擇退賽；戴資穎是2號種子，不過在首輪就輸給丹麥女將Julie Dawall Jakobsen，無緣16強。戴資穎生涯曾10次參加中國羽球公開賽，但儘管她巡迴賽登頂無數次，但從未在此奪冠過，最佳成績是2019年獲得亞軍，在冠軍戰不敵西班牙傳奇馬琳（Carolina Marin）。而在世界巡迴賽中最高級別的賽事——及年終總決賽和超級1000系列賽事——戴資穎拿過3座印尼公開賽、3座全英公開賽、3座馬來西亞公開賽和4座年終總決賽冠軍，唯獨沒有在中公賽奪冠過。有球迷因此感嘆：「天意如此吧，倒是馬琳在中公戰績非常好，就是一直拿不到總決賽冠軍」、「她目的就是打最後一次總決賽吧，不是為了贏球」。有意思的是，戴資穎生涯也從未在中國羽球大師賽（前身為福州公開賽，2023年至2026移至深圳舉辦）奪冠過，陳雨菲2018年起在這裡完成3連霸。除了一些機運之外，戴資穎未曾在中國的這兩站賽事奪冠的一個重要原因是疫情，中國在2020-2022年期間因此停辦這兩項賽事。