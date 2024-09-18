歐冠／超狂！球星Kane單場踢進4球　拜仁慕尼黑全場轟9球打爆對手

我是廣告 請繼續往下閱讀

2023-25賽季歐冠在今（18）日凌晨正式開踢，德甲豪門拜仁慕尼黑首戰對上札格瑞布迪納摩，拜仁前鋒Harry Kane此戰個人取得4顆進球上演「大四喜」，拜仁全場狂轟9顆進球，終場以9:2擊敗札格瑞布迪納摩，拜仁也成為自1992年歐冠改制以來，首支單場攻入9顆進球的球隊。拜仁此戰狂轟9顆進球，比上賽季歐冠32支球隊中的14支球隊，一整季歐冠比賽進球數加起來還要多，由此可看出拜仁強大的進攻火力，此外拜仁在歐冠首戰取得21連勝，上一次在歐冠首戰輸球，要追溯到2002-03賽季，21連勝期間拜仁取得60球僅丟失7球。歐冠在1992年改制後，拜仁共取得60顆12碼點球進球，成為改制後點球榜上第一名，第二名為皇家馬德里的58球，第三名則是巴塞隆納53球，而此戰上演大四喜表現的Kane，成為拜仁在歐冠改制後，第四位單場上演大四喜的球員，前三位分別是Mario Gómez、Serge Gnabry、Robert Lewandowski。拜仁休賽季從英超水晶宮簽下的Michael Olise，此戰也貢獻兩顆進球，成為繼「大帝」Thierry Henry後，首位在歐冠首戰就上演梅開二的法國球員。有趣的是賽後Kane在個人IG上發布自己拿著比賽球的照片，有眼尖的網友發現，有隊友在球上寫下「不要再上演帽子戲法了」的簽名，引起球迷討論。