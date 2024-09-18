真主黨對BB Call早起疑心？美官員揭引爆原因：現在不用就失效

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黎巴嫩真主黨（Hezbollah）使用的呼叫器（俗稱BB Call）17日集體爆炸，造成數千人傷亡。美媒《Axios》引述3名美國官員說法報導，稱以色列擔心真主黨可能已發現他們的秘密行動，因此才在17日決定引爆這些呼叫器，而美國官員透露以方向美方交代攻擊時機的理由時表示，當時他們面臨「不用就失效」的選擇。《Axios》指出，一名知情的以色列前官員表示，以色列情報機關原先計畫要等到和真主黨全面開戰前夕，才打算引爆這些「植入」真主黨部隊的陷阱呼叫器，但以軍領導人近期開始擔心真主黨可能發現Call機出現問題，「中東觀察報」（Al-Monitor）也曾報導稱真主黨至少2名成員最近幾天懷疑呼叫器有問題，這才促使以色列提早引爆呼叫器。報導提到，以色列眼看事情快要露餡，眼下正是若不執行就只能作廢放棄的關鍵時刻，在該國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與部長、軍方及情報機關商議後，決定不冒著遭到真主黨查出的風險，選擇啟動裝置內的炸藥。美國官員告訴《Axios》，在呼叫器集體爆炸前幾分鐘，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）曾致電美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），告知「以色列要在黎巴嫩有所行動」，但拒絕透露細節；此外，總統拜登的高級顧問霍克斯坦16日訪問以色列時，該國高層們也曾提醒過行動洩漏的風險。官員說，美國一開始並未將葛朗特的電話視為「嚴肅的事先通知」，且以方並未具體講述行動情況，致電用意僅是「避免美國完全不知情」。