丁海寅形象崩壞？與成人直播主「愛心互動」曝光　遭酸：服務周到

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▲成人直播主因為身分特殊，沒想到意外讓丁海寅成為標靶，被網友狠酸「服務很周到」。（圖／IG o_8.6）

韓劇男神丁海寅過去因演出多部爆火韓劇而打開知名度，經典作品像是《當你沉睡時》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》等，讓他的網路聲量不斷飆升，清新形象更是讓他收穫了大票粉絲，甚至11月準備來台開粉絲見面會的他，雖然票價貴得嚇人，不過仍在開放購票後被秒殺，可見他的高人氣，不過近日卻傳出丁海寅對韓國1名成人直播主「特別營業」，還對女方的訊息按了愛心，讓網友開酸：「服務周到。」韓國一名成人直播主日前在IG上發出限時動態，曝光自己私訊丁海寅，表示對方不但已讀，更按了愛心的表情符號，讓她相當開心，直呼：「丁海寅按我愛心了，他按我愛心了！愛心！」接著她便再次傳出訊息，沒想到又被丁海寅已讀，讓她十分驚喜。但此舉卻引來其他粉絲不滿，疑似是因為也有其他粉絲私訊丁海寅，但卻沒有收到本人的回覆，沒想到男神竟只和該位女子互動，讓粉絲心生妒忌，加上該名直播主的身分特殊，讓網友紛紛砲轟，直呼丁海寅自毀了自己的清新形象，「幻滅了」、「看來粉絲服務很周到。」不過同時也有理性粉絲發言，認為此舉可能只是巧合，可能檯面底下也有和丁海寅有互動到的粉絲，只是並未公開，而愛心回覆只是快捷鍵，加上丁海寅兩則訊息都僅有已讀，並未回覆，認為丁海寅沒必要遭到炎上。