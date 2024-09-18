果粉代代換新僅1成！過半數超過2年　iPhone 16最搶手款式不意外

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▲iPhone 16開賣，德誼數位也準備好一系列新配件同步上市。（圖／記者周淑萍攝）

▲德誼數位提供手機健檢服務，幫助用戶了解目前手機的狀況。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iPhone 16本週五(9/20)即將開賣，迎接年度最大的手機換機潮，蘋果經銷商德誼數位Data Express提早開放各門市新機預約。根據德誼數位觀察今年iPhone 16系列購機機勢，有超過七成消費者對Apple Intelligence功能抱持高度期待，並有超過8成的民眾欲入手更高性能的Pro系列。顏色方面，不意外的年度代表新色最受歡迎，超過半數的鎖定「沙漠色鈦金屬」，而iPhone 16則為「湛海藍」最受青睞。你都多久換一次iPhone？根據德誼數位調查，會代代換新的佔1成，過半數的用戶大約2~3年換一次手機，4~5年之間的用戶有22%，僅有約1成會超過5年。同時針對iPhone 16進行偏好調查，有AI的加持，成為換機的首要原因，而最新散熱設計也是關注焦點，全新的相機控制鍵還輸給Ａ18晶片。容量的選擇上都以256GB為首選。顏色部分Pro 喜好較為明顯，沙漠金扛下半數，而數字版系列「湛海藍」27%稍稍領先白色基本款的25%，粉紅色僅13%屈居排名末端。除了公布一系列購機趨勢之外，優惠也沒少，凡持指定舊款iPhone至德誼數位門市換新機，指定機型加碼享有10%回饋，最高可折高達33,220元，購買新機加購周邊配件大禮包，最高可省2,450元。同時，推出Apple經銷商全台獨家iPhone訂閱制方案，訂閱制超低月付1,614元，搭配專屬維修保險，於每年購機回收時保證50%回收價。此外德誼數位加碼限量100組贈送指定保護殼及保護貼。此外，在iPhone 16系列開賣當天，德誼數位將於台北三創門市舉辦，前50名排隊購新機消費者，將可獲得澎派排隊禮幸運扭蛋機會乙次，扭蛋獎項含蘋果最新款Apple Watch Series 10還有HomePod mini、Harman Kardon水母喇叭、Marshall Willen、AirPods Pro等周邊。