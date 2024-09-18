飯店斥資改裝搶餐飲大餅！高雄福華「江南春」推開幕活動

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▲江南春「掛爐一品鴨」一個月能賣上千份。（圖／高雄福華大飯店提供）

▲江南春廣為人知的招牌料理像是鎮江肴肉、無錫脆鱔、東坡肉、蟹粉豆腐煲等。（圖／高雄福華大飯店提供）

▲「江南春」啟動開業迄今27年首度的全面大幅度改裝，經歷了六個月、斥資八千萬，打造令人驚豔的全新空間。（圖／高雄福華大飯店提供）

看好餐飲商務需求，本土品牌飯店大手筆斥資數千萬，提升餐飲軟硬體，搶攻市場大餅。高雄福華大飯店知名江浙料理餐廳「江南春」於今年三月啟動開業迄今27年首度的全面大幅度改裝，經歷了六個月、斥資八千萬，打造令人驚豔的全新空間。即日起更推出開幕活動，要尋找「江南春夏秋冬」，對中「江南春」同名3字，整桌五折優惠。高雄福華大飯店「江南春」是高雄少有的江浙上海料理餐廳，融合當地特色及食材，創造出一道道精緻美食。廣為人知的招牌料理像是鎮江肴肉、無錫脆鱔、東坡肉、蟹粉豆腐煲、酸菜白肉鍋、上海菜飯，還有一個月總能賣上千份的「掛爐一品鴨」。此次改裝，舉凡設備管線、餐廳入口、座位規劃、包廂空間及動線皆重新設計，不只環境內裝及家具，從廚房到餐盤、菜單、茶品、員工制服，也同步升級更新。並以國家典藏授權名畫置入場域，映襯出歡樂的聚餐氛圍，還有屏風中蘊藏美食涵養的趣味巧思，讓每場餐敘都饒富風味。高雄福華江南春即日起-10/31推出歡慶系列活動。「尋找江南春 夏秋冬」，凡姓名中有「江」「南」「春」「夏」「秋」「冬」幸運字，依對中字數享優惠。對中1字，整桌九折優惠。對中2字，整桌八折優惠。對中3字，整桌七折優惠。對中「江南春」同名3字，整桌五折優惠。(以對中字數最多之一位人名做為當桌折扣優惠/限內用 消費適用優惠/包廂、特殊活動專案不適用)，另外還有「經典鍋物送」等活動。