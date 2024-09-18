台語歌后認身體出狀況！突宣布噩耗「1首歌都唱不完」演唱會喊卡

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▲曹雅雯因為身體因素，決定取消11月的演唱會。（圖／IG oliviarougejaloux）

「台語歌后」曹雅雯先前曾在媒體面前出櫃，坦言自己是雙性戀，還曾和美女經紀人傳出緋聞，近來又被拍到與身高195公分的前籃球國手約會，看似感情事業都發展得不錯，沒想到她今（18）日晚間突然宣布取消11月在新加坡的演唱會，向歌迷道歉，「由於主辦方及場地問題各種考量，最後我們雙方決定終止合作這場演唱會。」曹雅雯在臉書寫下，「首先，跟喜愛我的歌迷說聲抱歉，於2024年11月22日『chill night』新加坡演唱會，宣布取消，由於主辦方及場地問題各種考量，最後我們雙方決定終止合作這場演唱會，再來是我必須好好調養身體，自從前三年前確診過後，我的聲音狀況一直沒有恢復，最嚴重時曾一首歌都唱不完，聲音就啞了。」她也提及，其實很多歌迷都有發現她的異狀，她也因此收到很多關心，更讓她覺得過意不去，也相當沮喪，甚至覺得自己很不敬業，沒有將最好的一面呈現給歌迷，曹雅雯說，「我真的很想給喜愛我的你們最完美的演出，實在要好好慎重思考接下來的工作安排，由於我沒有十足把握，能不能在演唱會前調整好自己的身心狀態，於是很遺憾難受的做了這個決定，要給予之前，必先將自己照護，才能不負歌迷們的期望。有關退票程序事項，會依續寄e-mail給已買票的人，售票系統方會協助處理。再次對不起，也謝謝大家、謝謝所有協助我們的主協辦單位、親朋好友們。」除了好歌聲外，曹雅雯的感情生活也備受關注，她曾坦承自己是雙性戀，又被傳出和女經紀人有超越工作關係的親密關係，但當時經紀人也否認，表示，「我們完全是超越親情及愛情的關係了，我們沒有在一起啦！」上個月結束北流演出後，曹雅雯被拍到和一名高壯男性友人約會，對方還貼心幫她拿包包，觀察有沒有人跟拍，隨後一起搭計程車，大約凌晨2點抵達新北市板橋一處民宅，這也不是2人第一次被拍到一起出遊，2年前曹雅雯就曾被直擊，和高壯男以及一群朋友走出萬華區一間酒吧，如今高壯男身分被起底，他是身高195公分的留美碩士Eric，高中時曾是甲組籃球員，之後在美國攻讀運動科學學士，以及CBS Kinesiology碩士，條件相當不錯。