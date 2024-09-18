周子瑜地位不一樣了！JYP曝形象照證明登頂　粉絲淚喊：終於等到

曾為周星馳「御用配音」　石班瑜在北京逝世享壽66歲

記者蘇詠智／綜合報導

▲曾為周星馳多部港片擔任國語配音的石班瑜，在北京去世，享壽66歲。（圖／摘自微博）
▲曾為周星馳多部港片擔任國語配音的石班瑜，在北京去世，享壽66歲。（圖／摘自微博）
堪稱周星馳「台灣代言人」的配音員石班瑜（本名石仁茂），傳出在北京去世，享壽66歲。他從《賭俠》開始為周星馳在國語版電影中獻聲，誇張的笑聲成為令觀眾印象深刻的特色，後來成為周星馳本人認可的台灣專用配音員，雖然他的製造笑點方式與周星馳在粵語原版中的低調有很大出入，周星馳也曾覺得他的風格過於誇張，但之後多數的影片的還是由石班瑜來配製國語版，連在台灣拍攝的電視廣告，都是石班瑜來為自己發聲。

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▲石班瑜兩年前在抖音影片上表示罹患了「肺曲黴菌」，身體暴瘦。（圖／翻攝自 石班瑜TikTok）
▲石班瑜兩年前在抖音影片上表示罹患了「肺曲黴菌」，身體暴瘦。（圖／翻攝自 石班瑜TikTok）
石班瑜以收視轟動的中視《一代女皇》首度在八點檔獻聲，因為音質很難接到主角，只能配些反派或奸臣，但後來因為「周星馳代言人」的身分，也在配音界享有地位，包括關繼威《大太監與小木匠》等劇，也由他為男主角聲音演出，他也曾在《功夫熊貓3》為主角阿波獻聲。

後來他遊走兩岸，退休後也還在社群網站上活躍，不過這兩年被發現暴瘦，當時他表示染上了「肺曲黴菌」，吃了藥後就吃不下飯，所以才會體重狂掉，還曾經住院治療長達1個月，之後只需要再回醫院追蹤，粉絲們也鼓勵他趕快好起來，說是周星馳的《功夫2》還等著他，然而他終究沒能恢復健康。根據配音員葉清透露，他是在中秋節（17日）上午在北京去世，目前訃聞已經發布在微博上，預計20日在北京舉行送別會，不少粉絲已在留言板上發表悼念。

▲石班瑜的訃聞已經發布在社群平台上。（圖／摘自微博）
▲石班瑜的訃聞已經發布在社群平台上。（圖／摘自微博）

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