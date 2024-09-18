戴資穎中國公開賽落敗！見戴爸傳的訊息落淚　感性發文：謝謝老爸

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台灣羽球名將戴資穎今（18）日在超級1000系列的中國公開賽爆冷以14：21、21：7、19：21輸給丹麥女將Julie Dawall Jakobsen，止步首輪。賽後她在個人社群上分享父親傳給自己的鼓勵訊息，直言看到這些溫暖的文字：「眼淚又忍不住掉下來。」戴資穎在中國公開賽一輪遊，賽後她發文寫道：「這些難受的日子，還在進行著 ，不確定該怎麼繼續下去，但感恩我有支持我的家人，不管我贏或輸，都會在第一時間給予我安慰。」因為膝傷影響狀態，戴資穎近期連續輸給實力和排名都和自己相差不少的對手，比賽成不理想。今天輸給Jakobsen後，她也在個人社群上分享父親寫給他的訊息：「辛苦穎兒，先冰敷，準備吃飽飽，按原計劃走」，「這就是人生做自己想做的事，勇敢做自己， 最後一哩路，希望一切順心」。對於父親這樣溫馨的鼓勵，戴資穎也被感動到，直言：「謝謝我親愛的老爸，本來很開心自己完成了比賽，下來看到這些字，眼淚又忍不住掉下來。」