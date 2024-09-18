啦啦隊女神開球！「一字馬」蹬天絕技曝光　美臀露餡全場暴動了

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▲秀秀子曝光練球影片，更表示自己在被教練要求要抬腿停在半空中時，當場傻眼。（圖／IG showshowz1124）

任職於富邦悍將的啦啦隊隊長秀秀子，日前在自家球團續戰樂天桃猿時，擔任開球嘉賓，還在現場大秀「一字馬朝天蹬」開球，長腿和美臀展露無疑，讓在場的其他成員驚呼連連，而她昨（17）日，也在IG上分享開球前的練習影片，淚喊：「成就解鎖。」讓粉絲也相當感動。開球影片中，只見秀秀子穿著富邦球衣加上貼身熱褲，S曲線完美展現，在一片歡呼聲中走上投手丘，並面帶笑容開球，讓一旁的隊員激動不已，而幕後花絮曝光，秀秀子特地為了開球找來教練惡補投球姿勢，只見戴著棒球手套的秀秀子，將雙手抬起，並抬腿試投，不過當她展現出自己最擅長的180度一字馬時，卻被教練點出：「你拉起來看看可不可以停住？」更表示：「你要停住才會好看。」讓秀秀子當場臉都綠了，只好繼續苦練，所幸在球場上沒有半分失誤，順利開球。秀秀子也在貼文中吐露心聲：「2024解鎖人生第一次開球，而且是在我的家，新莊城堡，投球的瞬間真的什麼都無法思考，只能把教練的叮嚀一步一步做好。」更感謝教練的指導，讓她在場上能有完美表現：「謝謝小高教練細心的教導訓練，鼓勵我還陪我練習，還好最後沒有挖地瓜。」粉絲也在看過開球影片後，紛紛給予讚賞的眼光：「原來是大哥說腳要停住的！停的太好看了」、「太有氣勢了」、「她投出去的那個當下，我眼淚都要流出來了」、「太辣」、「不是左撇子嗎？右手怎麼丟出去的」、「富邦新洋投，就決定是妳了」、「這姿勢一看就是強投！」