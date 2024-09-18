iPhone 16 Pro 實測！Tim哥認可7大功能升級　遊戲散熱表現出爐

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Tim哥取得 最熱門的 iPhone 16 Pro 沙漠金色開箱。（圖／翻攝3cTim哥生活日常影片）

▲iPhone 16 Pro 握持感與15 Pro差不多，但16 Pro變高且邊框更窄，15系列的殼都無法沿用。（圖／翻攝3cTim哥生活日常影片）

▲iPhone 16 系列加入相機控制按鍵，Tim哥認為相當方便。（圖／翻攝3cTim哥生活日常影片）

▲iPhone 16 相機控制按鍵是今年最大更新。（圖／翻攝3cTim哥生活日常影片）

▲iPhone 16 加入更強的混音功能。（圖／翻攝3cTim哥生活日常影片）

▲iPhone 16 Pro 散熱表現有感提升。（圖／翻攝3cTim哥生活日常影片）

蘋果iPhone 16 本週五(9/20)開賣，科技YouTuber Tim哥搶先取得iPhone 16 Pro實機，影片中分享了8大項有感升級功能，而今年受矚目的相機控制按鍵，在設計上相當符合人體工學，直拍時剛好在大拇指位置，橫拍則食指可以順順的放在按鍵上，但適用於右手，左撇子該怎麼辦？Tim哥苦笑「無解」。同時針對用戶關注相當高的遊戲散熱表現，Tim哥測試過後認為較上一代有很明顯的進步。預購最熱門的機種為沙漠金，採用磨砂鈦金屬的材質，實際看的顏色會類似香檳金，且邊框做得非常的高雅。正面螢幕的邊框相較於上一代更加細窄，重量部分跟上一代差不多。iPhone 16 Pro 握持感與15 Pro差不多，但16 Pro變高了一點且邊框更窄，15系列的殼都無法沿用。相機控制按鍵是今年一大賣點，按一下它就是會進入拍照，再按一下就是快門，長按直接進入錄影狀態，Tim哥提醒，拿到新手機之後有一個地方大家適應就是輕按一下變焦，滑一下就直接到5倍光學變焦，但輕按兩下會進到了功能鍵可以進行參數的切換。此外，今年在近拍畫質提升，且不會再強制進入微距模式。新增功能調色盤，能調整拍攝人像及風景的顏色，創作氛圍照片，不需要額外濾鏡或第三方APP。還新增JPEG-XL格式：比HEIC格式有更高壓縮率和更好畫質，提供保真和有損壓縮選項。並加入空間照片功能，搭配Apple Vision Pro使用可以觀看全景照片。錄音功能有很明顯的進化，提供錄音室等級的四顆麥克風，這組麥克風能降低雜訊基底，讓聲音聽起來更生動逼真，錄製完以後有4個選項，對於重度拍攝或是經常需要錄音的人會覺得非常實用。A18 Pro處理器，使用三奈米製程，六核心CPU、GPU及16個神經網路引擎，提升AI功能和遊戲表現。支援45瓦快充，相比之前的20瓦快充提升明顯。測試遊戲為原神，進入遊戲以後將遊戲的畫質開到最高，並且把遊戲幀數開啟了最高的設定，螢幕亮度定在100%，測試環境為室內溫度26度連續玩30分鐘情況下iPhone 16 Pro正面的溫度跟背面溫度，iPhone 16 Pro的正面溫度是34.3度提升到44.3度，背後溫度則是32.4度提升到42.2度，iPhone 16 Pro Max的正面溫度是28.7度提升到40.3度，背後溫度從29.1度提升到42.6度，兩支手機今年在溫度比起上一代的iPhone 15 Pro搭載A17 Pro處理器明顯手握感溫度下降了不少，就是受惠於A18 Pro處理器優化關係。如果是iPhone 11、12、13系列用戶，考慮到統一Type-C充電，Tim哥認為可以在這一波升級。15 Pro系列用戶如果追求新功能，像是新增如相機控制鍵、A18 Pro處理器、4K 120fps杜比視界影片，可考慮升級。至於該換Pro 還是 Pro Max，這次兩款之間的差異縮小，僅在尺寸與電池容量有差異，其他功能則完全相同，用戶可以依照自己喜歡的螢幕大小選擇。