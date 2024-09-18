日本「搾乳系」YTR數量大噴發！觀看屢破百萬　嬰用品廠商卻不滿

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本搾乳系YouTuber如雨後春筍般湧出，無法哺乳的男子秉持不能只有我看到的精神，跟著效仿拍攝，試圖拿到大量觀看次數。（圖／翻攝自YouTube）

她們掌握了流量密碼？日本社群平台近期掀起一股「搾乳」狂潮，在YouTube頻道上，近兩個月以來，許多女子爭相拍攝「搾乳機使用影片」，光是這一個月，就有多達上百支影片在YouTube頻道上發布，且許多影片數量在短短三到四天就突破百萬觀看。這樣的現象就連日本媒體和社群平台許多網友也議論紛紛，但有擠乳器廠商不滿這樣的情況，認為公司嬰幼兒用品遭網美濫用。這股擠乳器使用入門影片拍攝風潮席捲了日本YouTube影片頻道，若在YouTube以「搾乳」搜尋，可發現許多女子不斷拍攝開箱影片，先是拿著各式廠牌的擠乳器，接著開始在鏡頭前脫上衣和內衣，拍攝擠乳畫面，且都以無馬賽克方式呈現。不少頻道還主打「現役看護士」、「現役OL」、「女大生」，但當中更有許多人實際上並未擠出母乳，甚至有AI做出的擠乳影片也出現在平台上。這些影片被放上YouTube後，立刻吸引上百萬次觀看，點開這些頻道後可發現，有不少頻道的第一支影片甚至就是該部擠乳影片；影片中，清秀女子們拿著的擠乳器，又以「Pigeon搾乳機」為大宗，這樣的現象也讓該廠商有些不能理解。根據日本《律師.com》提到，擠乳器廠商貝親認為，擠乳器被這些女子濫用，公司感到相當憤怒，甚至向YouTube申訴申請下架影片，儘管當中有一些影片已經刪除，但後續又有許多新的擠乳影片如雨後春筍冒出。事實上，這個擠乳器影片拍攝風潮爆發點，可追溯至今年三至四月，當時YouTube頻道「育兒工具通信」（子育てガジェット通信） ，在3月31日和423日月分別上傳2部影片，由名為「香奈」和「香澄」的年輕媽媽協助拍攝哺乳教學影片，示範如何使用擠乳器，2人的教學影片並未在乳房等部位打上馬賽克，在短短數天就有影片突破千萬觀看，甚至YouTube上還出現仿冒頻道。當時影片出現後，隨即出現YouTube的規範政策具灰色地帶的質疑，由於YouTube規範政策是限制成人的裸露和色情內容，但教育和紀錄片，或是科學以及藝術等必要或相關內容，並不在此範圍，近日這股「搾乳」狂潮，也讓許多女子紛紛遊走在平台灰色地帶。除此之外，亦有許多影片創作者開始跟上「搾乳」風潮，諸如盤點近一個月人氣前十大、必看、優選的「搾乳系」YouTuber統整影片；甚至也有許多男性YouTuber模仿拍攝使用擠乳器的影片，藉此調侃這股社群浪潮。