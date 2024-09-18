橋水創辦人達里歐曝形塑全球經濟的5大力量！台灣也因這事被提及

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▲全球最大避險基金「橋水」的聯合創辦人達里歐（Ray Dalio）認為有5大力量形塑全球經濟。（圖／翻攝自達里歐的IG）

全球最大避險基金「橋水」（BridgeWater Associates）的聯合創辦人達里歐（Ray Dalio），18日在新加坡米爾肯研究院亞洲高峰會上表示，全球經濟將由5大力量來形塑和創造，在談到美國聯準會的最新利率決策會議時，達里歐則預期聯準會將降息1碼，並稱降息1碼會是正確選擇。根據《CNBC》報導，達里歐指出形塑全球經濟的5大力量彼此相互關聯，且往往是週期性起落。這5大力量分別是：達里歐對美國將如何管理龐大的債務表示擔憂，而聯準會的利率決策也會對債務的實質負擔帶來影響，今年美國聯邦政府光是支付債務利息預計就要花掉1.158兆美元，比去年遽增30％。達里歐表示，債務同時是一個人的負債或另一個人的資產，「債務的價值是什麼？它作為財富的儲藏手段又會表現如何？」達里歐沒有提供答案，但認為這對全球經濟來說都是非常重要且急迫的問題。達里歐認為，由於巨大的財富差距和迥異價值觀，美國的右翼和左翼之間存在著不可調和的分歧，這種分歧如此深刻，導致連權力的有序過渡這一民主政治最基本的前提都會受到質疑。無論誰入主白宮，新總統的政策或許不見得會對美國經濟帶來系統性的改變，但是若整個政治結構失序，對於經濟的衝擊更大。達里歐主要是指美中關係，美中關係受到一系列地緣政治緊張局勢的持續影響，例如南海的主權爭議以及台灣的政治地位，還有美中之間的關稅貿易戰。達里歐並未點明何者會成為引爆戰爭的導火線，但指出美中之間依賴「相互保證毀滅」來維持恐怖平衡，這種狀態並不穩定且可能會進一步陷入混亂。達里歐認為，見諸人類歷史，事實上大自然帶來的災害比戰爭對人類社會的威脅更大，像是乾旱、洪水和流行疾病等等，這些天災都會對經濟帶來嚴重影響。根據世界經濟論壇（WEF）的資料，全球平均氣溫每上升1°C，全球GDP就會因而損失12％。達里歐表示，如果人類能夠適當地採用和投資在先進技術領域，那麼科技對人類社會將會帶來「非常棒」的助益，生產力提升的潛在好處是巨大的，而在初期這些利益主要集中在一些獨角獸公司上，誰能在技術領域中掌握優勢，誰就能在軍事衝突的戰場上獲勝。達里歐最後結論，根據上述他提到的這5大力量，「驚喜往往更多是來自負面的狀況而不是正面」。