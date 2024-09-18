石班瑜過世星爺不捨！社群最後發文曝光「不陪大家了我先走」

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▲葉清在微博曝光石班瑜的訃聞和最後貼文。（圖／翻攝自葉清微博）

周星馳御用配音員石班瑜（本名石仁茂）17日在北京去世，享壽66歲，他從《賭俠》開始就為周星馳在國語版電影中獻聲，但這兩年染上「肺曲黴菌」，身體大不如前，好友葉清也在微博曝光石班瑜最後在微信朋友圈的發文，應該是家人代發，幽默喊一句「急著去另一個世界開錄音棚」更令人不捨。石班瑜17日病逝，好友葉清在微博PO出石班瑜的朋友圈發文，「」並附上訃聞資訊，葉清也捨不得說，「萬般不捨，終有一別，石兄一路走好。」石班瑜退休後被檢查出罹患「肺曲黴菌」，吃完藥胃口就不好，導致體重狂掉，還曾經住院1個月，粉絲都希望他快快康復，但沒想到最後仍撒手人寰。石班瑜1986年以《一代女皇》首度替八點檔配音，但因為他的聲音太細，只能配反派人物或是奸臣。1991年，石班瑜在《賭俠》中開始替周星馳配音，雖然周星馳曾覺得他過於誇張，但正因為他誇張的笑聲，配上周星馳的演技，成為許多人心中的經典，後來也被周星馳認可，成為台灣專用配音員，搭著周星馳的光環，他也在配音圈小有名氣，後來包括關繼威《大太監與小木匠》、《功夫熊貓3》主角阿波都能聽到他的聲音。