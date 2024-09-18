漢來集團公子侯淳淯爆「外遇2寶媽」！小三祕書遭資遣改當直播主

石班瑜過世星爺不捨！社群最後發文曝光「不陪大家了我先走」

記者李欣容／台北報導

▲石班瑜（左）為周星馳（右）御用台灣配音員，病逝消息傳出，他在朋友圈最後的發文也曝光。（圖／翻攝自微博 狐搜娛樂）
▲石班瑜（左）為周星馳（右）御用台灣配音員，病逝消息傳出，他在朋友圈最後的發文也曝光。（圖／翻攝自微博 狐搜娛樂）
周星馳御用配音員石班瑜（本名石仁茂）17日在北京去世，享壽66歲，他從《賭俠》開始就為周星馳在國語版電影中獻聲，但這兩年染上「肺曲黴菌」，身體大不如前，好友葉清也在微博曝光石班瑜最後在微信朋友圈的發文，應該是家人代發，幽默喊一句「急著去另一個世界開錄音棚」更令人不捨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
石班瑜病逝　朋友圈最後發文曝光

石班瑜17日病逝，好友葉清在微博PO出石班瑜的朋友圈發文，「親愛的老朋友、新朋友，本人著急著去另一個世界開錄音棚，先不陪大家玩了！拜拜我走先！哈～哈～哈～哈～」並附上訃聞資訊，葉清也捨不得說，「萬般不捨，終有一別，石兄一路走好。」

石班瑜退休後被檢查出罹患「肺曲黴菌」，吃完藥胃口就不好，導致體重狂掉，還曾經住院1個月，粉絲都希望他快快康復，但沒想到最後仍撒手人寰。石班瑜1986年以《一代女皇》首度替八點檔配音，但因為他的聲音太細，只能配反派人物或是奸臣。

1991年，石班瑜在《賭俠》中開始替周星馳配音，雖然周星馳曾覺得他過於誇張，但正因為他誇張的笑聲，配上周星馳的演技，成為許多人心中的經典，後來也被周星馳認可，成為台灣專用配音員，搭著周星馳的光環，他也在配音圈小有名氣，後來包括關繼威《大太監與小木匠》、《功夫熊貓3》主角阿波都能聽到他的聲音。

▲葉清在微博曝光石班瑜的訃聞和最後貼文。（圖／翻攝自葉清微博）
▲葉清在微博曝光石班瑜的訃聞和最後貼文。（圖／翻攝自葉清微博）

曾為周星馳「御用配音」　石班瑜在北京逝世享壽66歲

石班瑜驚傳離世！曾是周星馳「御用配音員」　星爺本人發聲了

周星馳最難忘的戀情？遭爆曾來台「癡等朱茵」　緊盯飯店電梯開門

徐少強病逝！《蘇乞兒》被周星馳打成一坨灰煙　粉絲哭：一路好走

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載