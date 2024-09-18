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石班瑜驚傳離世！曾是周星馳「御用配音員」　星爺本人發聲了

記者施以慧／綜合報導

▲周星馳的御用配音員石班瑜，今（18）日驚傳因病離世，享壽66歲，對此星爺也在IG上發聲了。（圖／IG shibanyu1958）
▲周星馳的御用配音員石班瑜，今（18）日驚傳因病離世，享壽66歲，對此星爺也在IG上發聲了。（圖／IG shibanyu1958）
台灣著名的配音演員石班瑜（原名石仁茂），過去曾是影壇大咖周星馳（星爺）的御用配音員，具備超高識別度的聲音陪伴不少人走過青春，但卻在今（18）日驚傳因病離世，享壽66歲，對此星爺也在IG上發聲了。

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周星馳IG發聲哀悼　經紀人曝光星爺心情

星爺今天稍早在IG上發聲，表示緬懷：「永遠懷念石班瑜先生。」而根據《ETtoday星光雲》報導，周星馳的貼身特助也表示：「星爺剛剛才發文，他的心情已經寫在IG上了。」

▲星爺在IG上發聲，表示：「永遠懷念石班瑜先生。」（圖／IG stephenchow）
▲星爺在IG上發聲，表示：「永遠懷念石班瑜先生。」（圖／IG stephenchow）
據悉，石班瑜2022年因久咳不癒而暴瘦，身形不如以往，更被診斷出罹患肺曲黴菌，住院多日才痊癒，不過身體卻大不如前，健康狀況令人擔憂，沒想到突傳噩耗，讓粉絲相當不捨。

曾是星爺御用配音員　因電影《賭俠》結緣

石班瑜的代表配音作品不少，像是《賭俠》、《極道學園》、《古惑仔》等經典作品都出自他聲，而他首度為周星馳配音的電影是1990年的《賭俠》，當時星爺的演技與石班瑜浮誇的音色正好相契合，從此便成為周星馳的御用配音。

曾為周星馳「御用配音」　石班瑜在北京逝世享壽66歲

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