今日軍武／軍備局研發6.8公厘步槍　顧立雄：2025年3月完成研製

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▲陸軍、憲兵及後備指揮部，將從明年起至117年，籌補8萬6,114把新式的T112戰鬥步槍。（圖／記者呂炯昌攝）

由於俄羅斯與中國近年積極改良單兵防護設備，北約標準5.56×45公厘彈藥性能已顯不足。美軍在2022年著手推動「下一代班用武器」（Next Generation Squad Weapons，NGSW）競標計畫，選定6.8×51公厘新彈藥的XM5步槍和XM250班用機槍，取代現役M4卡賓槍與M249機槍。國防部長顧立雄表示，軍備局205廠正在研製6.8公厘步槍，預計114年(2025年)3月完成研製，交由軍種評測。顧立雄日前邀請媒體秋節茶敘，顧立雄表示，單兵的個人武器裝備必須獲得重視，首先是步槍。陸軍、憲兵及後備指揮部，將從明年起至117年，籌補8萬6,114把新式的T112戰鬥步槍，並且依據部隊類型及作戰任務需求，配發單兵光學瞄準鏡、內紅點瞄準鏡及雷指器。目前軍備局的產能已經備便，可以滿足各軍種量產需要ㄡ顧立雄也指出，軍備局第205廠也已經開始執行6.8公厘步槍的研發，預計明年3月就可以完成研製，交由軍種測評。越戰期間，美軍發現M14步槍使用的7.62公厘子彈後座力太大，且M14的重量與長度不適合在越南叢林使用，因此在1964年換裝M16步槍時，也同步改用5.56×45公厘子彈，與當時北約使用的7.62x51公厘步槍彈相比，5.56公厘子彈具有輕巧、後座力低等優點，5.56×45公釐子彈後來也成為北約與國軍制式規格子彈。但是5.56公厘子彈也有制止力低的缺點，隨著防彈背心軍用陶瓷防彈插板普及，5.56公厘子彈的貫穿力逐漸不敷需求，美軍內部從20多年前就有呼籲汰換5.56公釐子彈的呼聲。不過，美國在2001年開始在阿富汗與伊拉克打反恐戰爭，由於恐怖分子並不會穿防彈衣，因此研發新班用武器計畫受到擱置。在川普總統上任後，將戰場從反恐戰爭轉回到「大國競爭」，拜登政府上任後「反中抗俄」成為美國朝野共識，面對中俄軍事威脅，美軍未來在戰場上恐將面對身穿單兵防彈個裝的共軍與俄軍。NGSW計畫的6.8公釐口徑子彈能夠在提高子彈貫穿力的同時，還兼顧步兵單位的彈藥攜帶量。由於班用武器換裝新口徑子彈作業耗資不斐，美軍目前僅計畫對步兵、偵察兵與戰鬥工兵等一線單位進行換裝，其餘二線後勤單位，仍將繼續使用M4系列卡賓槍。換裝6.8公厘口徑子彈將是美軍半世紀以來最大彈藥變革，在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，北約國家再度將莫斯科視為主要安全威脅，北約國家可能跟進美國換裝子彈對抗俄軍。國軍同樣使用美系5.56公厘班用武器子彈，面對共軍防護裝備提升恐有打不穿的疑慮，且美台軍事合作越來越密切，國軍因而開始思考跟進美軍換裝6.8公厘彈藥。