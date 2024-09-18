全球最難降落機場！僅50名機師有資格　每次成功降落都獲乘客鼓掌

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不丹的帕羅國際機場（Paro International Airport）被《CNN》封為全球飛機最難起降的機場之一，約只有50名機師有資格勝任，每次班機成功降落，機上乘客爆發出熱烈的掌聲，已經成為帕羅國際機場的日常。《CNN》報導訪問了一位不丹皇家航空（Druk Air）的資深機師多爾吉（Chimi Dorji），多爾吉以多年親身經驗，詳細說明了為何在帕羅國際機場起降是一項高難度的任務。首先，帕羅國際機場是C類機場，意即機師必須接受特殊訓練，在沒有雷達的情況下自行手動降落，因此飛行員必須非常熟悉機場周遭環境，稍有差池，就可能降落到別人的屋頂上。再者，不丹身為高山之國，境內97％以上都是山地，帕羅國際機場海拔高達7382英尺，位於兩座高山之間，由於海拔越高、空氣越稀薄，飛機飛得更快，雖然飛機引擎會盡量維持在相同的速度，但這也意味著飛行員必須保持更高的專注力。而位於山區也讓帕羅國際機場在中午之後經常吹起強風，所以通常機場官員希望所有到來飛機在中午前降落，以確保最佳的安全條件。而起飛時則相反，從帕羅國際機場起飛的班機多安排在午後，對乘客來說反倒可以在離開的前一晚好好睡一覺，且由於沒有雷達，帕羅國際機場沒有夜間航班，晚間時分機場屬於休眠狀態。天氣因素還必須考慮每年的季風季節，不丹每天通常於6～8月處於季風季節，雷暴並降下冰雹都是常常發生，這種天氣條件當然不適合飛機起降。多爾吉表示，一位合格的機師必須能夠判斷何時不應該飛行，在這種時刻當機立斷取消任務。最後，由於位於兩座高山之間，帕羅國際機場屬於短跑道，大型飛機無法起降，且由於高山遮蔽視野，機場又沒有雷達只能靠機師目視，往往在距離降落已經剩下沒多久時間，飛行員才能從空中看見機場跑道。為了解決帕羅國際機場起降困難的問題，不丹當局已經著手將格列普（Gelephu）打造為新的旅遊目的地，格列普機場雖然也是小型機場，但有足夠的空間建造更長的跑道，起降比帕羅國際機場容易許多。多爾吉表示，不丹的航空業仍在蓬勃發展，或許在未來數年內，就能看到更多直飛不丹的國際航線，多爾吉也相信之後肯定會有更多飛行員能夠勝任在帕羅國際機場起降的任務。