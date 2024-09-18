中國宣布對台34項農產品取消零關稅　陸委會：無助兩岸關係發展

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中國財政部今（18）日晚間宣布，因台灣單方面對中國產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，嚴重阻礙兩岸經貿合作，中國國務院關稅稅則委員會公告，9月25日起停止執行對原產台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。對此，陸委會表達遺憾，陸方作為傷害兩岸農漁民利益，只會造成台灣農漁民及民眾反感，無助兩岸關係長遠發展。針對中國大陸因我國對大陸物品進口管制措施，自2024年9月25日起，停止執行對原產於台灣地區的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策，陸委會表達遺憾，陸方作為傷害兩岸農漁民利益，只會造成台灣農漁民及民眾反感，無助兩岸關係長遠發展。陸委會表示，陸方因政治理由，以經濟措施對台進行施壓恐嚇的政治操作，無助兩岸關係之維護。從中共最近一連串作為看來，顯然是將貿易當成武器，把所有優惠措施當成脅迫工具，這也是政府一再提醒不能依賴所謂中共「善意」的原因。事實證明，中共所有「善意」都有政治目的，都可以隨時取消。陸委會指出，農業部近年已積極輔導國內農產品轉型升級，持續開拓多元外銷市場，降低台灣農產品對中國大陸單一市場的依賴，維護農民權益。這34項台灣農產品包括15項水果，分別為椰子、檳榔、鳳梨、芭樂、芒果、柚子、木瓜、桃子、梅子、釋迦、楊桃、蓮霧、棗子、柿子、枇杷。另有11項蔬菜，分別為甘藍、花椰菜、絲瓜、青江菜、小白菜、苦瓜、洋葱、胡蘿蔔、萵苣、芋頭、山葵。還有8項水產品，分別為鯧魚、鯖魚、帶魚、比目魚、鯡魚、鱸魚、蝦、貽貝。