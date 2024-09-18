NBA 內幕消息：兩大巨星LeBron和 Curry 的緊張關係「確實存在」

快訊／「沃神」Adrian Wojnarowski宣布退休！NBA媒體圈改朝換代

記者黃建霖/綜合報導

▲ESPN王牌記者「沃神」Adrian Wojnarowski長久以來可說是籃球界最好的爆料記者，但今年夏天最大的「震撼彈」卻是關於他自己。在今（18）日他突然宣布退休，在ESPN工作了7年之後決定離開這個行業。（圖／翻攝自Adrian Wojnarowski X）
▲ESPN王牌記者「沃神」Adrian Wojnarowski長久以來可說是籃球界最好的爆料記者，但今年夏天最大的「震撼彈」卻是關於他自己。在今（18）日他突然宣布退休，在ESPN工作了7年之後決定離開這個行業。（圖／翻攝自Adrian Wojnarowski X）
ESPN王牌記者「沃神」Adrian Wojnarowski長久以來可說是籃球界最好的爆料記者，但今年夏天最大的「震撼彈」卻是關於他自己。在今（18）日他突然宣布退休，在ESPN工作了7年之後決定離開這個行業。ESPN另一名記者Adam Schefter指出，Wojnarowski 已經接受了母校聖文德書院 (St. Bonaventure) 男籃總經理的職位，準備開啟人生新階段。

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沃神轉行　決定從體育記者身分退休

根據《The Athletic》記者 Andrew Marchand的說法，Wojnarowski於今天早上向他的老闆Jimmy Pitaro及Burke Magnus告知了他決定離開ESPN的決定。Pitaro雖感到震驚，但很快發聲明表示：他們「完全理解他想改變生活方式，並放慢腳步的決定」。

Wojnarowski是這個行業最出色的籃球記者，通常他的消息一經發布，基本上等同於「官宣」，在NBA地位崇高。雖然近年面臨「徒弟」Shams Charania的競爭，但他毫無疑問還是代表著最新、最快、最準確的第一線的媒體消息。

Wojnarowski退休　NBA媒體圈改朝換代

Wojnarowski自2007年開始為雅虎體育工作，在這裡他打響了自己的知名度， 2017年他被ESPN挖角，這一事件常常被外界認為是ESPN經營風格的轉型。入行以來，Wojnarowski的洞察力和聯盟關係使他成為體育新聞界最好的「第一手報導」來源之一。Marchand表示，Wojnarowski宣布退休，此舉意味著他「放棄大約2000萬美元的錢」。

今年夏天早些時候有報道稱Charania與《The Athletic》及FanDuel TV 的合約即將到期，看起來NBA媒體圈將歷經很大的變動。


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