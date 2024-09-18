新北議員白珮茹涉詐助理費15年！金額高達數百萬　60萬交保

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五連霸國民黨新北市議員白珮茹，遭士林地檢署掌握15年來利用人頭詐領助理費數百萬元，檢調今（18）日執行搜索行動，白珮茹位於汐止、金山和萬里的辦公室都遭搜索，檢方同時約談白珮茹、曾任立法委員的父親白添枝，及胞妹到案，晚間經移送複訊，承辦檢察官深夜依貪污等罪諭令白珮茹60萬元交保。49歲白珮茹連任議員5屆，台北縣議會改制前為第16屆縣議員，並任新北市議員第1屆至第4屆她也來自政治世家，白父白添枝出身農會系統，2005年名列國民黨第六屆不分區立法委員。士檢查出，白珮茹從2009年起至2024年4月間，利用人頭詐領公費薪資再挪為私用，新北市調處今天搜索她與親友等被告位於新北市金山、萬里、瑞芳、汐止、三重等服務處與住居所，並以被告身分約談白珮茹、曾任立委的白父白添枝、白珮茹胞妹白珮妤、白珮妤的陳姓公公、白的周姓前助理等共11人。全案經檢察官複訊先後諭令白添枝、白珮妤、白珮茹的陳姓公公、白的周姓前助理各3萬交保、對簡姓被告限制住居，其餘5名被告與二名證人均請回；白珮茹深夜被諭令60萬元交保。