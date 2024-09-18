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華爾街靜待Fed利率決策出爐！美股早盤主要指數平盤震盪

記者倪浩軒/綜合報導

▲在聯準會利率政策會議確定結果正式揭曉前，投資人傾向按兵不動，美股18日早盤各主要指數平盤震盪，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌40.06點、約0.096％。（圖／美聯社／達志影像）
▲在聯準會利率政策會議確定結果正式揭曉前，投資人傾向按兵不動，美股18日早盤各主要指數平盤震盪，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌40.06點、約0.096％。（圖／美聯社／達志影像）
美國聯準會（Fed）正在進行最新利率政策會議，雖然市場對於聯準會將會降息已無疑義，但是在確定結果正式揭曉前，投資人仍傾向按兵不動，美股18日早盤各主要指數平盤震盪，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌40.06點、約0.096％；標普500指數下跌9.07點、約0.16％；那斯達克指數下跌44.13點、約0.25％；費城半導體指數下跌27.09點、約0.57％。

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根據《CNBC》報導，市場預期聯準會至少會降息1碼，也有不少交易員押注降息2碼，這種意見分歧的情況在過去也屬罕見，因為聯準會通常在利率政策會議前都會放出許多消息，透露出決定的線索，但這次卻讓外界無法難以猜測降息幅度。

無論如何，降息週期的到來預計將提振經濟，並進一步促進本已強勁的市場繼續上行。根據歷史顯示，在降息週期剛開啟的前12個月，股市平均漲幅為16％。

不過，巴克萊銀行的投資主管考（Emmanuel Cau）提醒，降息後的經濟數據可能比降息本身更重要，且通常在降息後市場要先經過一段疲軟期，然後才會開始反彈。

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