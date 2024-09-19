4年多來首次！聯準會宣布降息2碼　美股主要指數卻不升反跌

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美國聯準會（Fed）經過2天的議息會議後，於台灣時間週四凌晨宣布降息，為超過4年來首見。消息一出，美股道瓊工業指數、標普500指數，盤中一度破頂，但主要指數最終都以小跌作收。分析認為，這是因為投資者仍擔心美國經濟前景疲弱，以及聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）提醒，不會重返低水平中性利率的時代，市場不應假設大幅度的降息將會持續。綜合外媒報導，聯準會透過聲明表示，通膨率已經朝2%的目標取得了進一步進展，但仍處於較高水平，有鑑於通膨進展和風險平衡，決定將聯邦基金利率目標區間下調50個基點，從5.25%-5.50%下調至4.75%-5.00%。本次議息決定，聯邦公開市場委員會（FOMC）以11票贊成、1票反對通過，也是自2022年6月以來首次出現反對票，反對的人是聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman），她主張應先降息1碼，但包含鮑爾在內的其他11名成員則支持降息2碼。有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）分析，聯準會的舉動，意味著降息行動大膽開局，部分聯準會官員認為，今年夏天勞動力市場的降溫，提供了進一步降息的理由，聯準會實際上是在彌補失去的時間。18日收盤，美股道瓊工業指數下跌103.08點或0.25%，收41503.10點；標普500指數下滑16.32點或0.29%，收5618.26點；那斯達克指數下挫54.76點或0.31%，收17573.30點；費城半導體指數下跌52.81點或1.08%，收4859.29點。