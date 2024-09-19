不去逛家樂福、九份老街了！韓國人改玩台灣1地　眾太意外全傻眼

韓國人非常喜歡來台觀光，近幾年許多大咖韓星來台有活動時，也會趁閒暇之餘安排小旅遊，像是必逛的家樂福、台北101、平溪放天燈或者九份老街都是必備行程。不過近幾年，韓國人來台吹起另一股觀光風潮，那就是到台灣「釣蝦場」體驗釣蝦，日前還有民眾在釣蝦場直擊韓國男團成員，讓許多台灣人大感意外，在社群掀起討論。
近日有網友在社群平台「Threads」貼文指出「不是....怎麼會有男團偶像來台灣的行程是去釣蝦場啊？」只見貼出的照片中，是韓國新人男團ALL(H)OURS成員「Xayden（慎正敏）」正在體驗台灣獨有的釣蝦場文化，還一邊翹腳等待蝦子吃餌上勾，看起來相當愜意。
照片曝光後，立刻吸引超過2萬人按讚留言表示「哇靠！韓國人現在來台灣改去釣蝦場的嗎？」、「太意外了.....沒想到韓國人喜歡釣蝦」、「不只男團會去，之前MAMAMOO的金容仙（頌樂）也有去喔哈哈哈」、「就是有韓國YouTuber來拍過，韓國也沒釣蝦場，結果直接爆紅」、「我台灣人都沒去過釣蝦場了，沒想到韓國人超愛欸」，而事後也有網友貼出其他照片表示，是ALL(H)OURS成員都有一起去釣蝦，還有開心合影。
韓國旅遊YouTuber拍台灣釣蝦場爆紅！韓國人瘋朝聖
然而為什麼韓國人會知道台灣有釣蝦場，就是因為近幾年有許多韓國旅遊YouTube來台灣旅遊時，拍片介紹台灣這個文化，因而在網路上引起討論，許多台灣人可能會覺得非常奇怪，但其實就是文化上的差異不同，當地人認為稀鬆平常的事情，對外國人來說就是非常新鮮！
記者也實際在YouTube打上「韓國人釣蝦」的關鍵字搜尋的話，就會跳出超多韓國人來台灣釣蝦的影片，而且觀看數都不低，顯然台灣的道地場域「釣蝦場」已經被韓國人給熟知，許多台灣人也留言「我韓國朋友要來台灣玩就說要安排釣蝦！沒想到他們都覺得很好玩」、「韓國朋友說韓國沒有釣蝦場，所以他們覺得很新鮮。」
台灣釣蝦場魅力太大！韓國男團、女團偶像全部都來朝聖
而不管是錄製節目還是私人行程，台灣「釣蝦場」的魅力有多大？除了被拍到的韓國新人男團ALL(H)OURS成員之外，還包括MAMAMOO的金容仙（頌樂）、TEEN TOP成員Niel、Ricky也都朝聖過。金容仙更是將過程拍成影片，上傳後還在留言處表示「我又想去釣蝦了.....」，也讓粉絲都直呼：「竟然搶先體驗了！下次去台灣我也要去釣蝦。」
而國民姐夫具俊曄以及韓國籍YouTuber「韓勾A金針菇」也同樣在幾個月前一起去釣蝦，具俊曄透露自己從來沒有釣過蝦，兩人也不約而同的都表示釣蝦場非常像韓國澡堂的「大眾池」，也是掀起不少人討論。只能說，台灣好玩的不只景點，就連家樂福、釣蝦場都能成為外國人安排旅遊行程清單中，實在是相當特別！
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照片曝光後，立刻吸引超過2萬人按讚留言表示「哇靠！韓國人現在來台灣改去釣蝦場的嗎？」、「太意外了.....沒想到韓國人喜歡釣蝦」、「不只男團會去，之前MAMAMOO的金容仙（頌樂）也有去喔哈哈哈」、「就是有韓國YouTuber來拍過，韓國也沒釣蝦場，結果直接爆紅」、「我台灣人都沒去過釣蝦場了，沒想到韓國人超愛欸」，而事後也有網友貼出其他照片表示，是ALL(H)OURS成員都有一起去釣蝦，還有開心合影。
韓國旅遊YouTuber拍台灣釣蝦場爆紅！韓國人瘋朝聖
然而為什麼韓國人會知道台灣有釣蝦場，就是因為近幾年有許多韓國旅遊YouTube來台灣旅遊時，拍片介紹台灣這個文化，因而在網路上引起討論，許多台灣人可能會覺得非常奇怪，但其實就是文化上的差異不同，當地人認為稀鬆平常的事情，對外國人來說就是非常新鮮！
記者也實際在YouTube打上「韓國人釣蝦」的關鍵字搜尋的話，就會跳出超多韓國人來台灣釣蝦的影片，而且觀看數都不低，顯然台灣的道地場域「釣蝦場」已經被韓國人給熟知，許多台灣人也留言「我韓國朋友要來台灣玩就說要安排釣蝦！沒想到他們都覺得很好玩」、「韓國朋友說韓國沒有釣蝦場，所以他們覺得很新鮮。」
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而不管是錄製節目還是私人行程，台灣「釣蝦場」的魅力有多大？除了被拍到的韓國新人男團ALL(H)OURS成員之外，還包括MAMAMOO的金容仙（頌樂）、TEEN TOP成員Niel、Ricky也都朝聖過。金容仙更是將過程拍成影片，上傳後還在留言處表示「我又想去釣蝦了.....」，也讓粉絲都直呼：「竟然搶先體驗了！下次去台灣我也要去釣蝦。」
而國民姐夫具俊曄以及韓國籍YouTuber「韓勾A金針菇」也同樣在幾個月前一起去釣蝦，具俊曄透露自己從來沒有釣過蝦，兩人也不約而同的都表示釣蝦場非常像韓國澡堂的「大眾池」，也是掀起不少人討論。只能說，台灣好玩的不只景點，就連家樂福、釣蝦場都能成為外國人安排旅遊行程清單中，實在是相當特別！