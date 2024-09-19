不去逛家樂福、九份老街了！韓國人改玩台灣1地　眾太意外全傻眼

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國男團ALL(H)OURS成員「Xayden（慎正敏）」被拍到來台活動時，安排行程到釣蝦場體驗。（圖/Threads）

▲後來發現不只Xayden一人在釣蝦場，ALL(H)OURS七位成員都在釣蝦場體驗台灣在地文化。（圖/Threads）

▲台灣超在地文化「釣蝦」近幾年成為韓國人來台會安排的行程之一，不少台灣人都大感意外。（圖/Google評價）

▲MAMAMOO的金容仙（頌樂）來台時，也曾經去過台灣釣蝦場體驗釣蝦，並拍成影片分享，吸引許多粉絲感到有興趣。（圖/YT@솔라시도 solarsido）

韓國人非常喜歡來台觀光，近幾年許多大咖韓星來台有活動時，也會趁閒暇之餘安排小旅遊，像是必逛的家樂福、台北101、平溪放天燈或者九份老街都是必備行程。不過近幾年，韓國人來台吹起另一股觀光風潮，那就是到台灣「釣蝦場」體驗釣蝦，日前還有民眾在釣蝦場直擊韓國男團成員，讓許多台灣人大感意外，在社群掀起討論。近日有網友在社群平台「Threads」貼文指出只見貼出的照片中，照片曝光後，立刻吸引超過2萬人按讚留言表示、「我台灣人都沒去過釣蝦場了，沒想到韓國人超愛欸」，而事後也有網友貼出其他照片表示，，許多台灣人可能會覺得非常奇怪，但其實就是文化上的差異不同，，許多台灣人也留言「我韓國朋友要來台灣玩就說要安排釣蝦！沒想到他們都覺得很好玩」、「韓國朋友說韓國沒有釣蝦場，所以他們覺得很新鮮。」而不管是錄製節目還是私人行程，台灣「釣蝦場」的魅力有多大？除了被拍到的韓國新人男團ALL(H)OURS成員之外，也同樣在幾個月前一起去釣蝦，具俊曄透露自己從來沒有釣過蝦，只能說，台灣好玩的不只景點，就連家樂福、釣蝦場都能成為外國人安排旅遊行程清單中，實在是相當特別！