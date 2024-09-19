年底前還會降息！聯準會主席鮑爾不忘潑冷水：2碼幅度並非新步伐

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美國聯準會（Fed）經過2天的議息會議後，於台灣時間週四凌晨宣布降息2碼，為超過4年來首見，估計年底前還將降息2碼，可能分為2次實施。然而，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）提醒，勿將2碼降幅視為新常態，聲稱不會重返先前的超低利率時代。綜合《CNBC》等外媒報導，鮑爾在議息會議後出席記者會，表達個人看法，認為不會重返先前的低水平中性利率，所有人都不應當認為，今天降息2碼一事是新節奏（new pace）。鮑爾此言形同冷卻一系列降息2碼的希望，提醒市場不應將2碼視為新的降息步伐，聯準會的放鬆政策並不著急，將透過一次次謹慎的會議來做出決定。鮑爾並表示，聯準會現在的目標是保持通膨穩定，同時確保失業率不會上升。對於市場一直有聲音質疑，聯準會的利率政策落後於經濟形勢一事，鮑爾直言，聯準會並沒有落後，眼下正是適當的降息時機，這次降息即是聯準會承諾的體現。鮑爾也強調，不認為大規模降息後，經濟衰退的風險將會升高，目前並沒有看到任何表明經濟衰退的跡象。