降息2碼！鮑爾強調與大選無關　拜登樂見、川普質疑有政治動機

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美國聯準會（Fed）經過2天的議息會議後，於台灣時間週四凌晨宣布降息2碼，為超過4年來首見。儘管聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）強調，降息的決定與11月的大選無關，但此事仍被民主、共和2黨拿來各自表述，賀錦麗陣營將其視為執政黨經濟政策勝利的證明，川普則批評有關決定是出於政治動機。綜合美媒報導，雖然本次降息是在美國大選倒數不到2個月宣布的，但鮑爾強調，聯準會做決定時，著重的是消費者的利益，沒有任何其他過濾條件，這也並非他任內第一次經歷總統大選，重點是對於政府服務的人民來說，什麼才是正確的事。雖然聯準會努力將降息的決定與政治分開，但降息還是成為一場政治攻防戰，拜登將降息視為總統經濟議程的勝利，並在X平台上發文，聲稱通貨膨脹和利率都在下降，經濟表現仍然強勁，政府的政策正在降低成本並創造就業機會。副總統、民主黨總統候選人賀錦麗也以降息為契機，加強了其經濟綱領的力度，並透過聲明表示，這對於遭受高物價衝擊的美國人來說是個好消息，賀錦麗團隊將繼續致力於降低物價，改善人民生活：「我知道對許多中產階級和工薪家庭來說，物價仍然太高，作為總統，我的首要任務將是降低醫療保健、住房和雜貨等日常需求的成本。」與此同時，共和黨總統候選人川普，當地時間週三在紐約出席活動時也再度批評，聯準會若不是在玩弄政治，就是降息的決定證明經濟確實陷入困境。川普的盟友也抱怨聯準會在距離選舉不到50天做出相關決定，不利於川普競選團隊，主打高物價、人民對經濟沮喪的選舉賣點。