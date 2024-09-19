等到Joeman了！iPhone 16全系列新機開箱　優缺點、購買建議整理

iPhone 16全系列新機開箱終於來啦！知名YouTuber「Joeman」在歷經中秋節與同仁一起趕工之後，在18日晚上一口氣釋出2支iPhone 16的開箱影片，四種機型包括iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max全部都實測上手使用，《NOWnews》記者也在看完影片之後，針對影片的幾大優缺點、購買建議做快速整理包，提供民眾一文看懂！
🟡iPhone 16全系列新機蘋果貼紙掰了
往年的新iPhone盒裝裡面，都會附上一張蘋果的貼紙，不過隨著蘋果近年來力求環保，這張貼紙在今年的iPhone 16系列新機盒裝中也不給了，但同樣還是有附上退卡針以及一條編織的Type-C充電線，蘋果貼紙也正式宣告走入歷史囉！
🟡iPhone 16系列新機實體顏色超美
Joeman在影片中開箱的包括iPhone 16「湛海藍」、iPhone 16 Plus「湖水綠」、iPhone 16 Pro「鈦金屬白」以及iPhone 16 Pro Max「鈦金屬沙漠金」，可以看出每一款的顏色都非常的漂亮，尤其是沙漠金的實體機，Joeman也表示「這個沙漠金有點消光金+玫瑰金的組合，非常的中性，男生女生都很適合。」
🟡iPhone 16 Pro系列錄影太強大
這次的iPhone 16 Pro系列的手機，終於支援4K 120幀影片的拍攝，而且經過Joeman實測，這次支援的4K 120張影片，拍出來完整的拍了120張，並不是用補幀計算的，而且也沒有任何的裁切，讓畫面充滿更多細節以及張力，不過缺點就是，這個拍出來的檔案相當肥大，短短3秒就要佔掉手機1GB的容量。
🟡iPhone 16 Pro系列收音功能進化
iPhone 16 Pro系列機型配置了4顆錄音室等級的麥克風，混音功能可以再拍攝完之後，透過AI功能運算，哪一些聲音是主要畫面，哪一些聲音是次要聲音。Joeman在經過實測之後發現有四種模式，包括「標準」、「畫面內」、「錄音室」以及「電影級」，雖然部分還是有空間回音或是聲音聽起來假假的感覺，但整體來說已經比iPhone 15 Pro系列收音功能有質感非常多。
🟡iPhone 16全系列控制按鈕未來可期
這次蘋果大佛心，在iPhone 16全系列4款新機都有搭載「相機控制按鈕」，Joeman在實測後表示「剛開始使用時會不習慣，但上手之後就變得非常好用，只要按一下就能打開相機，輕按一下及兩下都可以調整不同數值，整個體驗非常的絲滑。」
美中不足的地方是，該按鍵在手機橫式拍攝時，有一點太靠內，不過Joeman也提到「我想這應該是為了因應直式影片流行才會做出的取捨，如果為了讓橫式中指好按更改位置，那麼直式拍攝時就相對沒那麼方便。」未來這顆相機控制按鈕如果整合第三方App之後，可玩性以及實用性又會再大幅提升一階！
🟡iPhone 16數字系列升級超有感
除了iPhone 16 Pro系列之外，Joeman在實測iPhone 16數字系列之後也感到相當意外，原本以為「相機控制按鈕」只會搭載在iPhone 16 Pro系列上，沒想到這次竟然全面下放，且又新增了「動作按鈕」、改了鏡頭排列組合、升級兩代晶片，雖然還是沒有120Hz的螢幕更新率，但也讓Joeman認為改版幅度很大，對於iPhone 13以前的數字用戶來說絕對是升級有感！
🟡iPhone 16全系列仍然不支援45Ｗ快充
Joeman發現在這次的iPhone 16外包裝上出現了「最大輸入功率15W 3A」的字樣，讓他原本以為iPhone 16已經正式支援45W快充，但最後測試結果發現並沒有，從電源監測儀來看，仍然僅有20W上下的充電功率，四種機型在充滿電的時間平均落在90分至105分鐘才可以將手機從0％充電到100%，讓Joeman直呼：「真的太慢了！」
最後，Joeman在經過一連串測試後也給出iPhone 16的購買建議，如果還沒預購、還在考慮的民眾，也可以參考看看開箱使用者的心得選購指南哦！
📍如果你的手機是iPhone 15 Pro系列的人，這代不用升級，畢竟明年蘋果AI中文版才會出現，想要有完整的AI功能體驗的話，可以等iPhone 17。
📍如果你的手機是iPhone 12 Pro以前的人，這代可以直接升級成iPhone 16數字系列。
📍如果你的手機是iPhone 13 Pro的人，那就要思考清楚了，雖然換iPhone 16數字系列升級也有感，但iPhone 16數字系列只有60Hz螢幕更新率，iPhone 13 Pro是有120Hz的，如果你只換iPhone 16數字系列，用起來一定會覺得卡頓，建議直上iPhone 16 Pro系列。
📍如果你的手機是安卓陣營且有120Hz螢幕更新率的話，也同樣要想清楚，因為iPhone 16數字系列只有60Hz螢幕更新率。
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往年的新iPhone盒裝裡面，都會附上一張蘋果的貼紙，不過隨著蘋果近年來力求環保，這張貼紙在今年的iPhone 16系列新機盒裝中也不給了，但同樣還是有附上退卡針以及一條編織的Type-C充電線，蘋果貼紙也正式宣告走入歷史囉！
🟡iPhone 16系列新機實體顏色超美
Joeman在影片中開箱的包括iPhone 16「湛海藍」、iPhone 16 Plus「湖水綠」、iPhone 16 Pro「鈦金屬白」以及iPhone 16 Pro Max「鈦金屬沙漠金」，可以看出每一款的顏色都非常的漂亮，尤其是沙漠金的實體機，Joeman也表示「這個沙漠金有點消光金+玫瑰金的組合，非常的中性，男生女生都很適合。」
🟡iPhone 16 Pro系列錄影太強大
這次的iPhone 16 Pro系列的手機，終於支援4K 120幀影片的拍攝，而且經過Joeman實測，這次支援的4K 120張影片，拍出來完整的拍了120張，並不是用補幀計算的，而且也沒有任何的裁切，讓畫面充滿更多細節以及張力，不過缺點就是，這個拍出來的檔案相當肥大，短短3秒就要佔掉手機1GB的容量。
🟡iPhone 16 Pro系列收音功能進化
iPhone 16 Pro系列機型配置了4顆錄音室等級的麥克風，混音功能可以再拍攝完之後，透過AI功能運算，哪一些聲音是主要畫面，哪一些聲音是次要聲音。Joeman在經過實測之後發現有四種模式，包括「標準」、「畫面內」、「錄音室」以及「電影級」，雖然部分還是有空間回音或是聲音聽起來假假的感覺，但整體來說已經比iPhone 15 Pro系列收音功能有質感非常多。
🟡iPhone 16全系列控制按鈕未來可期
這次蘋果大佛心，在iPhone 16全系列4款新機都有搭載「相機控制按鈕」，Joeman在實測後表示「剛開始使用時會不習慣，但上手之後就變得非常好用，只要按一下就能打開相機，輕按一下及兩下都可以調整不同數值，整個體驗非常的絲滑。」
美中不足的地方是，該按鍵在手機橫式拍攝時，有一點太靠內，不過Joeman也提到「我想這應該是為了因應直式影片流行才會做出的取捨，如果為了讓橫式中指好按更改位置，那麼直式拍攝時就相對沒那麼方便。」未來這顆相機控制按鈕如果整合第三方App之後，可玩性以及實用性又會再大幅提升一階！
🟡iPhone 16數字系列升級超有感
除了iPhone 16 Pro系列之外，Joeman在實測iPhone 16數字系列之後也感到相當意外，原本以為「相機控制按鈕」只會搭載在iPhone 16 Pro系列上，沒想到這次竟然全面下放，且又新增了「動作按鈕」、改了鏡頭排列組合、升級兩代晶片，雖然還是沒有120Hz的螢幕更新率，但也讓Joeman認為改版幅度很大，對於iPhone 13以前的數字用戶來說絕對是升級有感！
🟡iPhone 16全系列仍然不支援45Ｗ快充
Joeman發現在這次的iPhone 16外包裝上出現了「最大輸入功率15W 3A」的字樣，讓他原本以為iPhone 16已經正式支援45W快充，但最後測試結果發現並沒有，從電源監測儀來看，仍然僅有20W上下的充電功率，四種機型在充滿電的時間平均落在90分至105分鐘才可以將手機從0％充電到100%，讓Joeman直呼：「真的太慢了！」
最後，Joeman在經過一連串測試後也給出iPhone 16的購買建議，如果還沒預購、還在考慮的民眾，也可以參考看看開箱使用者的心得選購指南哦！
📍如果你的手機是iPhone 15 Pro系列的人，這代不用升級，畢竟明年蘋果AI中文版才會出現，想要有完整的AI功能體驗的話，可以等iPhone 17。
📍如果你的手機是iPhone 12 Pro以前的人，這代可以直接升級成iPhone 16數字系列。
📍如果你的手機是iPhone 13 Pro的人，那就要思考清楚了，雖然換iPhone 16數字系列升級也有感，但iPhone 16數字系列只有60Hz螢幕更新率，iPhone 13 Pro是有120Hz的，如果你只換iPhone 16數字系列，用起來一定會覺得卡頓，建議直上iPhone 16 Pro系列。
📍如果你的手機是安卓陣營且有120Hz螢幕更新率的話，也同樣要想清楚，因為iPhone 16數字系列只有60Hz螢幕更新率。