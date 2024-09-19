等到Joeman了！iPhone 16全系列新機開箱　優缺點、購買建議整理

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▲iPhone 16全系列新機盒裝不再附贈「蘋果貼紙」，成為時代的眼淚。（圖/YT@Joeman）

▲iPhone 16 Pro的沙漠金實體機顏色相當漂亮，Joeman形容是「消光金以及玫瑰金的合體」。（圖/YT@Joeman）

▲這次的iPhone 16 Pro系列的手機，終於支援4K 120幀影片的拍攝，不過檔案也相對肥大，錄製3秒就佔掉手機容量1GB。（圖/YT@Joeman）

▲Joeman實測了iPhone 16 Pro系列最新的混音模式以及收音能效，表現相當不錯。（圖/YT@Joeman）

▲本次iPhone 16系列新機最大亮點「相機控制按鈕」可以輕鬆打開相機、調整焦距、EV值、光圈數值等等。（圖/YT@Joeman）

▲iPhone 16全系列新機仍然只支援20W上下的充電功率。（圖/YT@Joeman）

iPhone 16全系列新機開箱終於來啦！知名YouTuber「Joeman」在歷經中秋節與同仁一起趕工之後，在18日晚上一口氣釋出2支iPhone 16的開箱影片，四種機型包括iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max全部都實測上手使用往年的新iPhone盒裝裡面，都會附上一張蘋果的貼紙，不過隨著蘋果近年來力求環保，Joeman在影片中開箱的包括iPhone 16「湛海藍」、iPhone 16 Plus「湖水綠」、iPhone 16 Pro「鈦金屬白」以及iPhone 16 Pro Max「鈦金屬沙漠金」，，而且經過Joeman實測，這次支援的4K 120張影片，，而且也沒有任何的裁切，讓畫面充滿更多細節以及張力，Joeman在經過實測之後發現有四種模式，，Joeman在實測後表示「剛開始使用時會不習慣，但上手之後就變得非常好用，只要按一下就能打開相機，輕按一下及兩下都可以調整不同數值，整個體驗非常的絲滑。」美中不足的地方是，該按鍵在手機橫式拍攝時，有一點太靠內，除了iPhone 16 Pro系列之外，Joeman在實測iPhone 16數字系列之後也感到相當意外，，雖然還是沒有120Hz的螢幕更新率，但也讓Joeman認為改版幅度很大，，讓他原本以為iPhone 16已經正式支援45W快充，但最後測試結果發現並沒有，最後，Joeman在經過一連串測試後也給出iPhone 16的購買建議，如果還沒預購、還在考慮的民眾，也可以參考看看開箱使用者的心得選購指南哦！，這代不用升級，畢竟明年蘋果AI中文版才會出現，想要有完整的AI功能體驗的話，📍如果你的手機是iPhone 13 Pro的人，那就要思考清楚了，雖然換iPhone 16數字系列升級也有感，📍如果你的手機是安卓陣營且有120Hz螢幕更新率的話，也同樣要想清楚，因為iPhone 16數字系列只有60Hz螢幕更新率。