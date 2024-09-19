黎巴嫩對講機爆炸至少20死、450傷！元凶疑是已停產的日本型號

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黎巴嫩真主黨成員攜帶的呼叫器（pager，俗稱BB Call），17日發生大規模連環爆炸事件，造成至少11死、4000人受傷。而就在大爆炸後的隔天，當地又傳出對講機連環爆炸，截至發稿時間為止，已知至少20人因此死亡、超過450人受傷，黎巴嫩通訊部懷疑，元凶是一款已經停產的日本製造對講機。根據《CNN》報導，黎巴嫩外交部長哈比卜（Abdallah Bou Habib）透露，很擔心發生在黎巴嫩一連串的通訊設備爆炸，標誌著戰爭的開始，而戰爭並不是黎巴嫩想要的，但對於遭受嚴重打擊的真主黨來說，報復是必須的，現在黎國政府也很難與真主黨進行對話。美國政府當地時間週三重申，並未參與本週在黎巴嫩發生的一系列爆炸攻擊，BB Call或對講機都沒有，美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby），也不願針對美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）通話時，是否已獲悉相關襲擊一事進行回覆。黎巴嫩衛生部18日表示，對講機連環爆炸事件已釀成至少20死450傷。黎巴嫩通訊部則聲稱，該款對講機型號「IC-V82 」是已經停產的日本製造對講機，製造公司為艾可慕（ICOM）。然而，該批對講機並非經由認可的代理商提供，也未獲正式許可，未經安全部門的審查。對此，艾可慕並未回應媒體置評，該公司網站則稱「IC-V82 」已停產，目前市面上流通的幾乎所有型號都是仿冒品。