大谷翔平真的超神！本季49次盜壘出爐　首打席就敲安還衝上三壘

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▲大谷翔平今天面對馬林魚先發投手Ryan Weathers第2球就打成反方向安打，一上壘的大谷就發動盜壘還造成傳球失誤，第49盜壘達成再靠失誤上三壘，不過最終沒有跑回得分。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平擔任一棒、指定打擊，他在首打席就敲出安打，並且盜壘成功，本季累積49次盜壘，單季「48轟49盜」（圖／美聯社／達志影像）

（07:39更新）大谷翔平持續寫紀錄！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（19）日持續迎戰邁阿密馬林魚，大谷昨（18）日在對決邁阿密馬林魚隊的比賽，敲出本季第48轟，這座球場正是去年他在WBC世界棒球經典賽與日本隊一同奪冠、達成「世界一」的聖地。大谷翔平今天面對馬林魚先發投手Ryan Weathers第2球就打成反方向安打，一上壘的大谷就發動盜壘還造成傳球失誤，第49盜壘達成再靠失誤上三壘，不過最終沒有跑回得分。道奇隊首局有機會沒得分，第2局就靠Will Smith敲出左外野直擊標竿的全壘打開轟先馳得點，4局上又靠Freddie Freeman敲出安打後，Tommy Edman轟出2分砲，一度以3:0領先。加上Enrique Hernández轟出3分砲，道奇隊以6:0領先。