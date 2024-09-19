大谷翔平真的超神！本季49次盜壘出爐　首打席就敲安還衝上三壘

（07:39更新）大谷翔平持續寫紀錄！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（19）日持續迎戰邁阿密馬林魚，大谷翔平擔任一棒、指定打擊，他在首打席就敲出安打，並且盜壘成功，本季累積49次盜壘，單季「48轟49盜」，持續往「50轟50盜」的距離邁進。大谷不但盜壘成功，還利用對方傳球失誤上三壘，讓馬林魚難以招架，道奇隊4局由Freddie Freeman敲出安打後，Tommy Edman轟出2分砲，加上Enrique Hernández也擊出3分砲，目前以6:0領先馬林魚。
大谷的速度驚人 道奇今天有機會封王
大谷昨（18）日在對決邁阿密馬林魚隊的比賽，敲出本季第48轟，這座球場正是去年他在WBC世界棒球經典賽與日本隊一同奪冠、達成「世界一」的聖地。
沒想到大谷在昨日就開轟，今天就跑出盜壘成功，48轟49盜，等於是50盜聽牌，大谷有機會今天就完成49轟的傑作。大谷若是今天又開轟，將完成他單季第13次「單場1盜壘1開轟」的紀錄，將追平「盜帥」的紀錄，並列史上第一。
大谷翔平今天面對馬林魚先發投手Ryan Weathers第2球就打成反方向安打，一上壘的大谷就發動盜壘還造成傳球失誤，第49盜壘達成再靠失誤上三壘，不過最終沒有跑回得分。
道奇隊今天只要贏球，加上大都會、勇士隊落敗，就可以進入季後賽，道奇隊將是連續12年進入季後賽，大谷則是第一次進入季後賽。
道奇隊首局有機會沒得分，第2局就靠Will Smith敲出左外野直擊標竿的全壘打開轟先馳得點，4局上又靠Freddie Freeman敲出安打後，Tommy Edman轟出2分砲，一度以3:0領先。加上Enrique Hernández轟出3分砲，道奇隊以6:0領先。
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大谷昨（18）日在對決邁阿密馬林魚隊的比賽，敲出本季第48轟，這座球場正是去年他在WBC世界棒球經典賽與日本隊一同奪冠、達成「世界一」的聖地。
沒想到大谷在昨日就開轟，今天就跑出盜壘成功，48轟49盜，等於是50盜聽牌，大谷有機會今天就完成49轟的傑作。大谷若是今天又開轟，將完成他單季第13次「單場1盜壘1開轟」的紀錄，將追平「盜帥」的紀錄，並列史上第一。
大谷翔平今天面對馬林魚先發投手Ryan Weathers第2球就打成反方向安打，一上壘的大谷就發動盜壘還造成傳球失誤，第49盜壘達成再靠失誤上三壘，不過最終沒有跑回得分。
道奇隊今天只要贏球，加上大都會、勇士隊落敗，就可以進入季後賽，道奇隊將是連續12年進入季後賽，大谷則是第一次進入季後賽。
道奇隊首局有機會沒得分，第2局就靠Will Smith敲出左外野直擊標竿的全壘打開轟先馳得點，4局上又靠Freddie Freeman敲出安打後，Tommy Edman轟出2分砲，一度以3:0領先。加上Enrique Hernández轟出3分砲，道奇隊以6:0領先。