實力不輸美國國安局！黎巴嫩連環爆　以色列精銳「8200部隊」受矚

黎巴嫩本週發生一連串通訊設備爆炸事件，釀成嚴重傷亡，儘管以色列並未正式承認與案件有關，但外界普遍認為以國就是幕後藏鏡人。有外媒聲稱，此波攻擊使以色列國防軍情報部門「8200 部隊」成為人們關注的焦點，甚至有西方安全消息人士透露，就是該部隊參與了這次行動的策劃。
《路透社》引述西方安全消息人士，指出以色列8200部隊參與了這波行動的制定階段，包含技術方面的測試、如何安裝會導致爆炸的材料等等，歷時1年多。
截至發稿時間為止，以色列軍方拒絕發表評論，以色列總理辦公室也沒有立即回應外媒置評的請求。
前軍事情報官員、現任以色列國防與安全論壇研究主任庫柏瓦塞爾（Yossi Kuperwasser,）表示，目前尚無證據顯示，軍事情報部門參與了這次攻擊，但他也認同，8200部隊的成員，是以色列軍隊中最優秀、最聰明的，畢竟他們面臨的挑戰通常是非常艱鉅的，所以必須讓最優秀的人才參與其中。
先前曾有外媒報導指出，8200部隊本身相當低調與神秘，但能力媲美美國國家安全局NSA（National Security Agency），被公認為是世界最頂尖的網路情報單位之一，成員大多是年齡介於18至21歲的年輕人，學習和適應力都很強，有不少前8200部隊的成員，服役完後都在頂尖的跨國IT公司擔任高階職務。
儘管公開資料很少，但8200部隊被認為在過去許多國際事件中，都扮演了關鍵的角色。2018年時，以色列國防軍曾在聲明中罕見證實，該部隊協助挫敗了極端組織伊斯蘭國（Islamic State）對西方國家的空襲，行動範圍包含情報收集、網路防禦、技術攻擊。此外，雖然以色列從未證實，但據傳8200部隊也參與過導致伊朗核離心機癱瘓的「震網」（Stuxnet）攻擊，以及以色列境外一系列引人注目的行動。
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截至發稿時間為止，以色列軍方拒絕發表評論，以色列總理辦公室也沒有立即回應外媒置評的請求。
前軍事情報官員、現任以色列國防與安全論壇研究主任庫柏瓦塞爾（Yossi Kuperwasser,）表示，目前尚無證據顯示，軍事情報部門參與了這次攻擊，但他也認同，8200部隊的成員，是以色列軍隊中最優秀、最聰明的，畢竟他們面臨的挑戰通常是非常艱鉅的，所以必須讓最優秀的人才參與其中。
先前曾有外媒報導指出，8200部隊本身相當低調與神秘，但能力媲美美國國家安全局NSA（National Security Agency），被公認為是世界最頂尖的網路情報單位之一，成員大多是年齡介於18至21歲的年輕人，學習和適應力都很強，有不少前8200部隊的成員，服役完後都在頂尖的跨國IT公司擔任高階職務。
儘管公開資料很少，但8200部隊被認為在過去許多國際事件中，都扮演了關鍵的角色。2018年時，以色列國防軍曾在聲明中罕見證實，該部隊協助挫敗了極端組織伊斯蘭國（Islamic State）對西方國家的空襲，行動範圍包含情報收集、網路防禦、技術攻擊。此外，雖然以色列從未證實，但據傳8200部隊也參與過導致伊朗核離心機癱瘓的「震網」（Stuxnet）攻擊，以及以色列境外一系列引人注目的行動。