鮑爾說一句話、美股4大指數走跌　費半跌逾1%、台積電ADR跌0.04%

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投資人引頸期盼美國聯準會利率決議終於開牌！Fed宣布大幅降息2碼至4.75-5.0%的目標區間，而這也是2020年3月以來、也就是超過4年以來首度降息。不過聯準會主席鮑爾的一句話，讓美股四大指數昨（18）日翻黑收跌。不過聯準會主席鮑爾表示，這次降2碼不代表未來降息速度就會是如此，並且利率點陣圖顯示，今年只會再降2碼。此外，也會看著就業市場的狀態做即時條整政策。而針對市場擔心的經濟衰退問題，鮑爾也表示，經濟沒有問題，有信心避免失業率攀升，並且也因為美國經濟表現很好，所以不急著寬鬆貨幣政策。聯準會會後聲明指出，實現就業和通膨目標的風險「大致平衡」。聯準會還調整措辭，指出就業成長「已經放緩」；表示通膨「已朝著委員會2%的目標取得進一步進展，但仍處於較高水平」。而美國股市昨日走勢也相當震盪，當Fed宣布降息2碼後，一度帶動美股四大指數衝高，其中道瓊指數與標普500指數再度刷新盤中歷史新高，不墮當鮑爾強調不急著放寬貨幣政策，一句話讓指數全面翻黑收跌，道瓊指數下跌103.08點或0.25%，收41503.1點；那斯達克指數下跌54.76點或0.31%，收17573.3點；標普500指數下跌16.32點或0.29%，收5618.26點；費半指數下跌52.81點或1.08%，收4859.29點。而科技五大天王漲跌互見。Meta上漲0.3%，蘋果上漲1.8%，Alphabet上漲0.31%，微軟跌1%，亞馬遜下跌0.24%。半導體股多數走跌，輝達下跌1.92%，美光下跌1.56%，高通下跌0.24%，應用材料下跌1.3%，德儀下跌0.34%，AMD下跌1.68%。而台股ADR不意外全數全跌，台積電ADR下跌0.07美元或0.04%，收在每股167.28美元，換算並折合台幣後為每股1070.16元，較台北交易股票溢價率13.73%；日月光ADR下跌0.17美元或1.74%，收在每股9.6美元，換算並折合台幣後為每股152.5元，較台北交易股票溢價率為0.68%；聯電ADR下跌0.1元或1.18%，收在每股8.35美元，換算並折合台幣後為每股53.8元，較台北交易股票溢價率為-0.71%；中華電信ADR下跌0.02美元或0.05%，收在每股39.07美元，換算並折合台幣後為每股125元，較台北交易股票溢價率為-0.02%。