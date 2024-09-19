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今天快衝！7-11燕麥拿鐵6折「可寄杯」　全家拿鐵、奶茶10元多1杯

記者鍾怡婷/綜合報導

▲今（19）日咖啡優惠來了！7-11今起精品生椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵任7杯500元，相當於近6折還可以寄杯。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲今（19）日咖啡優惠來了！7-11今起精品生椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵任7杯500元，相當於近6折還可以寄杯。（圖／記者鍾怡婷攝）
今（19）日咖啡優惠來了！7-11今起精品生椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵任7杯500元，相當於近6折還可以寄杯，並且LINE禮物有隱藏版馥芮白拿鐵、香鑽水果茶買一送一優惠；全家今（19）日起有特大杯拿鐵、仙女紅茶、好喝奶茶第2杯10元，明（20）日康康五優惠開跑，全家霜淇淋買一送一登場了。

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🟡7-ELEVEN
📍APP｜9月18日至9月24日
◾冰精品生椰拿鐵／冰精品燕麥拿鐵7杯500元，6.5折（原價110元、特價71元）
◾香鑽水果茶7杯340元，7折（原價70元、特價35元）
◾好時經典可可7杯370元，6.9折（原價75元、特價53元）

▲7-11精品燕麥拿鐵7杯500元。（圖／7-11提供）
▲7-11精品燕麥拿鐵7杯500元、香鑽水果茶7杯340元。（圖／7-11提供）
📍門市｜9月20日至9月22日
◾精品大美式第2杯10元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾冰淇淋紅茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）

▲7-11超值五六日精品美式、冰淇淋紅茶10元多一杯。（圖／7-11提供）
▲7-11超值五六日精品美式、冰淇淋紅茶10元多一杯。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍門市｜9月18日起至9月22日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大桃粿仙女紅茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）

▲全家特大杯拿鐵10元多一杯，還有仙女紅茶10元多一杯。（圖／全家提供）
▲全家特大杯拿鐵10元多一杯，還有仙女紅茶10元多一杯。（圖／全家提供）
📍門市｜9月20日起至9月22日
◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾自有品牌氣泡水500ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾WA!COOLIES伯爵可可奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾葡萄王康貝特200P能量飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾老楊經典方塊酥買1送1，5折（原價28元、特價14元）

▲全家本週康康五優惠提早曝光，霜淇淋買一送一又來了。（圖／全家提供）
▲全家本週康康五優惠提早曝光，霜淇淋買一送一又來了。（圖／全家提供）
📍門市｜即起至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾49元，7.5折（原價65元、特價49元）

📍門市｜即起至10月1日
◾經典／特濃美式、拿鐵任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，5.5折（原價110元、特價60元）

▲全家美式、拿鐵任選第二杯7折；單品咖啡最低5折優惠。（圖／翻攝自全家）
▲全家美式、拿鐵任選第二杯7折；單品咖啡最低5折優惠。（圖／翻攝自全家）
📍APP｜即起至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，6.4折（原價65元、特價42元）

🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰馥列白拿鐵，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買

▲LINE禮物中購買7-11馥芮白拿鐵、香鑽水果茶買一送一。（圖／7-11提供）
▲LINE禮物中購買7-11馥芮白拿鐵、香鑽水果茶買一送一。（圖／7-11提供）

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