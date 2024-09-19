今天快衝！7-11燕麥拿鐵6折「可寄杯」　全家拿鐵、奶茶10元多1杯

今（19）日咖啡優惠來了！7-11今起精品生椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵任7杯500元，相當於近6折還可以寄杯，並且LINE禮物有隱藏版馥芮白拿鐵、香鑽水果茶買一送一優惠；全家今（19）日起有特大杯拿鐵、仙女紅茶、好喝奶茶第2杯10元，明（20）日康康五優惠開跑，全家霜淇淋買一送一登場了。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜9月18日至9月24日
◾冰精品生椰拿鐵／冰精品燕麥拿鐵7杯500元，6.5折（原價110元、特價71元）
◾香鑽水果茶7杯340元，7折（原價70元、特價35元）
◾好時經典可可7杯370元，6.9折（原價75元、特價53元）
📍門市｜9月20日至9月22日
◾精品大美式第2杯10元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾冰淇淋紅茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
🟡全家便利商店
📍門市｜9月18日起至9月22日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大桃粿仙女紅茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
📍門市｜9月20日起至9月22日
◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾自有品牌氣泡水500ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾WA!COOLIES伯爵可可奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾葡萄王康貝特200P能量飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾老楊經典方塊酥買1送1，5折（原價28元、特價14元）
📍門市｜即起至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾49元，7.5折（原價65元、特價49元）
📍門市｜即起至10月1日
◾經典／特濃美式、拿鐵任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍APP｜即起至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，6.4折（原價65元、特價42元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰馥列白拿鐵，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
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