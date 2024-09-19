黎巴嫩對講機爆炸、有人雙手被炸飛！以色列防長：戰爭新時代開始

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▲黎巴嫩真主黨連續2天遭遇呼叫器、對講機連環爆炸，傷亡慘重。（圖／美聯社／達志影像）

黎巴嫩真主黨連續2天遭遇呼叫器、對講機連環爆炸，傷亡慘重之際，以色列國防軍（IDF）18日又表示，已對黎巴嫩南部多個真主黨「基礎設施地點」進行打擊。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）雖拒絕針對爆炸事件進行評論，但他於當地時間週三訪問以色列北部的拉馬特-大衛空軍基地（Ramat-David Air Force base）時，說出的話被認為似乎間接承認與這些事件有關，他聲稱以色列正處於「戰爭新時代的開始」。綜合《CNN》、《BBC》等外媒報導，在黎巴嫩仍處於爆炸陰霾、幾乎沒有任何通訊設備被認為安全之際，以色列國防部長加蘭特聲稱，以色列正處於這場戰爭新時代的開始，必須盡快適應，同時讚揚了以色列國防軍、以色列國安局（Shin Bet）、以色列情報及特殊使命局（Mossad）所取得的「卓越成就」。無獨有偶，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）週三也重申了「讓北部居民安全返回家園」的承諾。知情人士告訴《CNN》，以色列國防軍正在將精銳的第98師從加薩轉移到以色列北部，這意味著以色列正在將力量、資源北轉。《以色列時報》則報導，加蘭特宣稱，隨著戰爭「新階段」開始，重點已轉移到北部戰線，以色列在北部的戰爭目標相當明確，就是讓北部城鎮的居民能安全返回家園；與此同時，軍方也沒有忘記在南方的任務，以及仍在哈馬斯手中、尚待解救的人質。針對繼BB Call之後，黎巴嫩週三又發生對講機爆炸事件，目擊者描述了當時的混亂場面，現場充斥著爆炸聲與尖叫聲，有男子渾身是血，雙手被當場炸飛，對講機也在爆炸後成為一堆碎片。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）警告，局勢有急劇升溫的風險，一連串的裝置爆炸事件，顯然是在重大軍事行動前所進行的、先發制人的行動，呼籲各方保持最大限度的克制。