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五月天慘遭砲轟！周思齊引退賽照演唱會規格　球迷：「喧賓奪主」

運動中心/綜合報導

▲中信兄弟球星周思齊引退活動，將於9/21(六)-9/22(日)臺北大巨蛋盛大舉辦，「華人第一天團」五月天預計將於 9 月 21 日(六)賽後演唱
▲中信兄弟球星周思齊引退活動，將於9/21(六)-9/22(日)臺北大巨蛋盛大舉辦，「華人第一天團」五月天預計將於 9 月 21 日(六)賽後演唱
五月天遭砲轟！中華職棒中信兄弟球星周思齊將於9月21、22日舉行引退賽，其中21日賽後，天團五月天擔任演唱嘉賓。不過球團特別告知，五月天賽後演唱會不開放任何拍攝，並依演唱會規格進行管制，所有照片將由相信音樂統一提供，引發球迷反彈。有球迷留言：「中國爽爽拍，台灣不準拍」、「搞得很像五月天的演唱會」等也有球迷嗆說是「喧賓奪主」。

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五月天當嘉賓　球迷反應兩極

中信兄弟資深球員周思齊將於21、22日兩天在臺北大巨蛋舉行引退活動，21日賽後更邀請到五月天首度在大巨蛋開唱。球團特別通知媒體，21日球賽結束後必須清場，且五月天的賽後演唱均無開放拍攝和採訪，相關影音和平面照片都將由相信音樂提供，並以演唱會規格進行管制。

據了解，這次中信兄弟收到五月天的詢問，希望站上大巨蛋表演，雙方都有出資，而相信音樂更是大手筆出資「千萬」，所以這也才讓五月天有「說話」的空間。

但不少球迷不爽，因為主角還是周思齊，五月天要來不是不行，但應該也要按照球場的規定去做，畢竟當天還是周思齊引退賽，不然就真的「本末倒置」。

球迷紛紛火大，還提起五月天過去的中國「北京烤鴨」事件，五月天主唱阿信今年在北京鳥巢舉辦的25週年演唱會上，脫口說出「我們中國人來北京一定吃烤鴨」，也引發爭議，球迷留言：「說真的五月天只是受邀來賓」、「禁止拍攝還好.但如果連主辦方都不能授權播放有點可惜」、「問題是他們在中國也沒在禁啊」、「比賽是兄弟辦的 不是相信音樂吧」等不滿周思齊引退賽被喧賓奪主。

▲在公布五月天即將為周思齊引退賽開唱的同天，中信兄弟球團宣布，9月21日在台北大巨蛋的售票座位已經全數完售，寫下中職歷史新篇章。（圖／中信兄弟提供）
▲在公布五月天即將為周思齊引退賽開唱的同天，中信兄弟球團宣布，9月21日在台北大巨蛋的售票座位已經全數完售，寫下中職歷史新篇章。（圖／中信兄弟提供）

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