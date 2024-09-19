五月天慘遭砲轟！周思齊引退賽照演唱會規格　球迷：「喧賓奪主」

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▲在公布五月天即將為周思齊引退賽開唱的同天，中信兄弟球團宣布，9月21日在台北大巨蛋的售票座位已經全數完售，寫下中職歷史新篇章。（圖／中信兄弟提供）

五月天遭砲轟！中華職棒中信兄弟球星周思齊將於9月21、22日舉行引退賽，其中21日賽後，天團五月天擔任演唱嘉賓。中信兄弟資深球員周思齊將於21、22日兩天在臺北大巨蛋舉行引退活動，21日賽後更邀請到五月天首度在大巨蛋開唱。球團特別通知媒體，21日球賽結束後必須清場，且五月天的賽後演唱均無開放拍攝和採訪，相關影音和平面照片都將由相信音樂提供，並以演唱會規格進行管制。但不少球迷不爽，因為主角還是周思齊，五月天要來不是不行，但應該也要按照球場的規定去做，畢竟當天還是周思齊引退賽，不然就真的「本末倒置」。