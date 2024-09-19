中國公開賽／戴資穎惜敗止32強！獲勝的丹麥女將感嘆：終於辦到了

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▲戴資穎膝蓋傷勢影響很大，最終苦戰三局仍落敗。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.06）

2024超級1000系列中國羽球公開賽，台灣一姐戴資穎昨（19）日出戰32強賽事，迎戰來自丹麥的好手Julie Dawall Jakobsen，最終雙方在歷經一場三盤大戰之後，Jakobsen才以21：14、7：21、21：19驚險帶走勝利，晉級後續16強。根據外媒《Badminton Europe》報導，目前世界排名第38名的丹麥名將Julie Dawall Jakobsen，昨日在中國公開賽上上演驚奇，擊敗台灣一姐戴資穎，她也在賽後分享當下贏球的心境，「我感到有點不知所措，我真的很高興。而Jakobsen也表示，儘管戴資穎有傷在身，但她仍然在場上打出許多精彩好球，「儘管她今天的感覺不太好，但她仍然打出很多精彩好球。我非常緊張，很慶幸最後我有堅持住，至於此戰不幸落敗的戴資穎，賽後也在個人社群上，分享父親給她的訊息，內容寫著：「辛苦穎兒，先冰敷、準備吃飽飽，按原計劃走。這就是人生，做自己想做的事，勇敢做自己，最後一哩路，希望一切順心。」這些文字也讓小戴情緒很激動，她表示：「謝謝我親愛的老爸，本來很開心自己完成了比賽，