吳思瑤含淚批藍白無視2758號決議　陳昭姿怒揭真相轟：戲精

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立法院長韓國瑜18日召集朝野協商，民進黨團幹事長吳思瑤提臨時動議，希望立法院能響應澳洲、荷蘭國會的「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」，但韓國瑜與藍白黨團幹部陸續離開，自己忍著眼淚念完聲明。對此，民眾黨立委陳昭姿在臉書發文指出，吳思瑤是在韓國瑜宣布散會後，才開始嚷嚷民進黨團有2758號決議文的提案要討論，痛批吳思瑤是「戲精上身」。吳思瑤控訴，自己提出臨時動議，要求立法院朝野黨團就「聯大2758號決議案不涉台灣主權」發表聯合聲明，卻被韓國瑜粗暴沒收，藍白立委視而不見，起身走人，自已被迫獨自對著空氣講話，還被立院強制消音，壓抑住情緒強忍著眼淚，她還是堅定唸完聯合聲明的內容。對此，陳昭姿則在臉書發文痛批，「立法院都還沒開議，民進黨『造瑤累范』二人組（指綠委吳思瑤、范雲）又發作了」，各黨團18日針對開議日期及第一次院會的相關程序進行協商，在韓國瑜宣布散會後，吳思瑤戲精上身，開始嚷嚷民進黨團有2758號決議文的提案要討論，「然而，民進黨團的提案本來就不在今天的討論範圍。」陳昭姿續指，針對澳洲、荷蘭近日通過「拒絕中共扭曲聯合國第2758號決議」，民眾黨團18日一大早就開記者會向大家報告，「我們不僅欣見、支持，也會在開議時於院會正式提案，且提案內容今天就已經公布給媒體朋友。民進黨團故意在散會時演這齣，分明是要『藉挺台之名行政治鬥爭之實』，手段相當低劣。」陳昭姿指出，她也要提醒和她同為IPAC共同主席的立委范雲，「千萬不要把你們在國內政治鬥爭的壞習慣帶到國外友人面前。畢竟先前王定宇委員造謠民眾黨不參加IPAC年會被打臉，已經讓國外友人看笑話，貴黨還要故技重施嗎？造謠一次、兩次不夠，難道要造謠八千次才滿足嗎？」