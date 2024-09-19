Fed宣佈降息2碼、美股震盪走低　台股開盤小跌3點後翻紅

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投資人引頸期盼美國聯準會利率決議終於開牌！聯準會昨（18）日宣布降2息，2020年3月以來、也就是超過4年以來首度降息。不過聯準會主席鮑爾警告，勿將2碼降幅視為常態，美股四大指數昨日震盪收跌，不過台北股市卻是樂觀看待，今（19）日開盤雖然小跌3.44點，不過立即翻紅上漲18.39點、來到21697.23點，力拚站穩5日、半年線。大盤開低走高，中小型股卻相對強勁，櫃買指數開盤上漲0.2點、來到263.2點，站上5日線。今日開盤強勢個股：錦明、牧東、南仁湖、映泰、博磊、百德；開盤弱勢個股：美隆電、康全電訊、中鋼、菱光。權值股開低走高，台積電開盤下跌1元、來到940元，隨後翻紅走高，上漲1元、來到942元；鴻海開盤上漲0.5元、來到174.5元；聯發科開在平盤1105元。Fed宣布大幅降息2碼至4.75-5.0%的目標區間，而這也是2020年3月以來、也就是超過4年以來首度降息。不過聯準會主席鮑爾的一句話，讓美股四大指數昨日翻黑收跌。當Fed宣布降息2碼後，一度帶動美股四大指數衝高，其中道瓊指數與標普500指數再度刷新盤中歷史新高，不墮當鮑爾強調不急著放寬貨幣政策，一句話讓指數全面翻黑收跌，道瓊指數下跌103.08點或0.25%，收41503.1點；那斯達克指數下跌54.76點或0.31%，收17573.3點；標普500指數下跌16.32點或0.29%，收5618.26點；費半指數下跌52.81點或1.08%，收4859.29點。而科技五大天王漲跌互見。Meta上漲0.3%，蘋果上漲1.8%，Alphabet上漲0.31%，微軟跌1%，亞馬遜下跌0.24%。半導體股多數走跌，輝達下跌1.92%，美光下跌1.56%，高通下跌0.24%，應用材料下跌1.3%，德儀下跌0.34%，AMD下跌1.68%。台股ADR不意外全數全跌，台積電ADR下跌0.04%，日月光ADR下跌1.74%，聯電ADR下跌1.18%，中華電信ADR下跌0.05%。