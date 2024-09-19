黃曉明被爆再婚女網紅葉珂！中秋團圓照片露餡　疑豪送7克拉鑽戒

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▲黃曉明（左1）中秋節帶著兒子小海綿和爸媽團聚吃飯，有網友認為視角非常有愛，拍攝者疑為葉珂。（圖／黃曉明微博）

▲疑似葉珂的助理、閨密爆料兩人早就已婚，替葉珂抱不平。（圖／微博）

▲葉珂9月初就突然在自己的社群平台上曬出一張鑽戒照，引來眾人聯想。（圖／微博）

▲有網友爆料指出黃曉明送葉珂7克拉鑽戒，兩人不只已婚葉珂還已經懷孕。（圖／微博）

▲黃曉明（左圖）雖多次拍到和葉珂（右圖左）約會，但二人始終沒公開承認交往。（圖／翻攝自微博）

▲葉珂長相和Angelababy一樣是瓜子臉、大眼睛，身材相當火辣。（圖／葉珂微博）

中國男星黃曉明在2022年與結婚6年的女星Angelababy（楊穎）正式離婚，同年5月就傳出和女網紅葉珂交往的消息，不過雙方都未證實，但17日黃曉明分享帶著兒子「小海綿」和父母吃飯的照片，有網友懷疑葉珂就是拍照的人，雙方已經到互見家長的地步。更有疑似葉珂的助理及葉珂的閨密在下方留言，指出黃、葉二人早就「已婚」，消息曝光後「黃曉明、葉珂疑似結婚」的關鍵字火速衝上微博熱搜，更有人爆料，黃曉明送葉珂的鑽戒有7克拉。黃曉明及葉珂交往的傳聞鬧得沸沸揚揚，現在更傳出二人已經結婚。黃曉明17日分享自己和爸媽及兒子「小海綿」在中秋節團圓吃飯的照片，眼尖粉絲立刻截圖到葉珂的社群，留言問她：「妳是幫忙拍照的嗎？」怎料有網友吐槽：「怎麼可能讓她見家人」，這番發言疑似惹怒葉珂的助理和閨密，二人雙雙在底下留言回覆：「已婚，不再一起過節難道跟你過節啊？」另外有粉絲發現，葉珂今年9月就曾在自己的版面發文，曬出一張鴿子蛋鑽戒照，當時就有粉絲猜測葉珂被求婚，也有網友留言直呼：「5克拉以上的graff，真的好好看啊，得好幾百萬了」，認為男方相當大手筆，應該是葉珂的緋聞男友黃曉明送的。越來越多網友深挖兩人疑似交往、結婚的細節，「黃曉明、葉珂疑似結婚」的關鍵字也火速登上微博熱搜。而早在9月初，其實就有網友跳出來爆料葉珂已經懷孕的消息，據傳兩人在青島設宴結婚，黃曉明還選了4、5款的鑽戒，最後挑了葉珂生日月份的7克拉的鑽戒求婚。該爆料者更稱黃曉明有陪葉珂去產檢，二人已經是合法夫妻，不過這些爆料並沒有實質證據，真實性還有待商榷。