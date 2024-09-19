阿北沒救了？民眾黨全國宣講　柯文哲網路聲量及好感度竟持續探底

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押已半個月，民眾黨雖持續聲援，堅信柯文哲清白，但卻未反映在柯文哲的支持度上。根據TPOC台灣議題研究中心分析網路數據，即使民眾黨不斷在全國各地宣講，但民眾黨聲量皆持續走下坡，無法將線下活動的能量轉換為線上士氣。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集民眾黨於9月5日柯文哲確定被裁定羈押禁見起至今的網路聲量數據，結果發現，民眾黨的網路能見度可說是「開高走低」，從一開始單日曾超過19.7萬則驚人討論度，連日下滑至平均每天僅3.6萬則左右。尤為值得注意的是，在近日熱門話題中，民眾黨似乎連輿論走向的「發球權」都被搶走，議題持續被綠營的爆料主導，或者環繞在花邊新聞上，聲勢毫無起色。例如9月12日晚間柯文哲妻子陳佩琪接受3家媒體專訪，公布自家金流自清，9月13日超過5.8萬則討論中，輿論卻聚焦在「為什麼限定特定3家媒體」，而不是同情陳佩琪、被她的說法說服。9月14日爆料民眾黨前立委蔡壁如疑涉入京華城案的民進黨台北市議員洪健益發出「不自殺聲明」，進一步吸引輿論關注，單日關於民眾黨相關議題的聲量來到3.9萬多則。9月15日輿論關注焦點再度轉向，聚焦國民黨台北市議員鍾小平與民眾黨「美女博士」曾妍潔的花邊新聞，單日總聲量約3.5萬多則。9月16日台北地檢署為查洩密約談三立等媒體記者，並指偵辦團隊無洩密，引發關注，單日總聲量超過3.3萬則。另一方面，觀察柯文哲的網路聲量及好感度趨勢圖發現，儘管民眾黨大力聲援柯文哲，但柯文哲相關議題的網路聲量卻也是持續走低，從原本單日總聲量還能突破20萬則，到本周落於低檔於2.8萬則左右徘徊，跌幅驚人。至於好感度方面，民眾黨支持者「小草」們在柯文哲遭羈押當天聚集在土城看守所周邊，為柯文哲集氣，並透過社群平台號召朋友們相挺，使得柯文哲在9月4日、9月5日好感度達到0.63、0.68的高峰，然而隨著時間流逝，民眾黨要角頻開記者會、受訪猛批司法淪民進黨打手，陳佩琪公布家中1628萬金流來源，還在中秋節當天到土城看守所外靜坐，民眾黨似乎招數用盡，但柯文哲的好感度仍持續維持在0.6以下無向上動力，顯示網路輿情風向對柯案的看法恐已經定型，無法有所突破。TPOC說，根據民調機構調查，面對近期柯文哲案風波，將近5成5民眾不認同柯案是賴清德政府的政治迫害，且有4成民眾認為柯有獲得法院公平審理。網路輿情數據調查結果也再次驗證：即便民眾黨一再主攻司法不公、民進黨新黨國體制政治迫害，仍難以獲得多數民意認同，在能見度上更隱隱有下滑趨勢，聲勢沒有起色。TPOC建議，如今民眾黨早就將攻防焦點放在輿論戰場，恐怕得儘快調整論述基調，或者改變現在的情緒動員戰術，用更加有效率的溝通方式嘗試贏得民眾認同，否則，花費有限資源展開全台開講的行動，恐怕也只會淪為地方練習組織動員、或讓少數黨內助講員累積個人聲量的舞台，對民眾黨未來的整體政黨發展甚至柯文哲個人政治前途來說，都沒什麼幫助。