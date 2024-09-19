綠卡韓國瑜國慶晚會募款？王淺秋爆內幕：真的太尷尬

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今年國慶晚會將於10月5日移師台北大巨蛋舉行，媒體16日披露，由於天后江蕙復出開唱、加上總統賴清德出席維安升級，導致經費暴增，北市府還因此向慶籌會主委、立法院長韓國瑜「調頭寸」，卻傳出向公股行庫募款不順的情形。對此，資深媒體人王淺秋表示，「這是國家慶典，是中華民國的國慶，那當總統的對於國慶大典也要付出心力，這難道要穿小鞋？這真的是太尷尬，所以他們不敢、不至於玩這種花樣」。王淺秋18日在節目《大新聞大爆卦》表示，她去詢問了韓國瑜，韓國瑜本身很低調，僅說「國慶經費由籌委會和台北市政府共同努力，陸續到位，院長尊重體制並感謝大家的努力」。王淺秋也說，韓國瑜這次是籌委會的主委，雖然理論上是掛個名字，但真正要主辦是台北市政府、內政部，才是真正執行和找預算的單位。王淺秋表示，據她了解，韓國瑜的個性應該是希望更盛大一點，「包括主視覺等等，所以經費不足的部分，他有可能會去著墨幫忙提兩句，但真的主動要去遊說的可能性不高，可能就幫忙講一下」。王淺秋說，據她所知，內政部已經和財政部主動去協調，財政部當然就會叫公股銀行一起配合，畢竟是中華民國的國慶，「總不能讓賴清德用中華民國的外衣，去搞各種不同意識形態的操作，那當總統的對於國慶大典也要付出心力，這難道要穿小鞋？這真的是太尷尬，所以他們不敢、不至於玩這種花樣」。