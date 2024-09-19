美降息2碼！美元因這原因先跌後升　新台幣早盤重貶逾1角破32元

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美國聯準會（Fed）如預期降息2碼，這也是2020年3月以來、也就是超過4年以來首度降息，不過，聯準會主席鮑爾也警告，勿將降息2碼視為常態，美股翻黑收跌，美元指數先跌後升，重新站上101，亞洲主要貨幣兌美元走弱，新台幣兌美元今（19）日早盤也重回「32字頭」，目前最低貶至32.059元，重貶1.19角。Fed宣布大幅降息2碼至4.75-5.0%的目標區間，不過，聯準會主席鮑爾會後談話提到，卻讓美股4大指數翻黑收跌，美元指數也在下探100.22後反彈回升至101.35附近。他表示，這次降2碼不代表未來降息速度就會是如此，並且利率點陣圖顯示，今年只會再降2碼。此外，Fed也會看著就業市場的狀態做即時調整政策，在經濟部分沒有問題，有信心避免失業率攀升，也因為美國經濟表現很好，不急著寬鬆貨幣政策。聯準會會後聲明也指出，實現就業和通膨目標的風險「大致平衡」。聯準會還指出就業成長「已經放緩」，表示通膨「已朝著委員會2%的目標取得進一步進展，但仍處於較高水平」。也由於美元指數先跌後反彈，並回到101之上，亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤從141.886貶至143.59價位，韓元兌美元也從1319.07貶至1332.85附近，離岸人民幣兌美元率從7.0891拉回至7.1059。新台幣兌美元今日早盤也開低企低，以31.96元、貶值2分開出，在美元走強及台股開跌之下，新台幣進一步貶破32元整數關卡，一度來到32.059元，貶值1.19角，不過，台灣央行也將於今日下午召開第三季理事會議，利率是否調準及祭出第七波打炒房措施也引關注，新台幣目前在32.059元震盪整理。