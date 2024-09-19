曝與許家蓓合照！吳沛憶淚喊：人生曾與妳同行已加倍幸福

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民進黨台北市議員許家蓓因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。對此，民進黨立委吳沛憶今（19）日在凌晨發文弔念，並感性說到，許是她人生最好的夥伴，「人生曾有幸與妳同行，我已經加倍幸福」。「許家蓓議員離開我們了，她還是那麼體貼的鬥士！」吳沛憶在社群網站表示，在生命尾聲她拼命守住呼吸，讓至親好友來跟她講講話，「讓我能和她共渡最後一個中秋節，在9月18日凌晨2:35分她無病無痛，前往下一個旅程了」。吳沛憶說，許家蓓自2014年起，在她成長所在地松山信義區為民服務，這10個年頭來，許總是把市民放第一，用無比的體力、90度鞠躬精神，駐守市場、巷弄、公園，曾歷經落選，時常掛在嘴邊「要加倍努力」。吳沛憶提到，許家蓓深信儘管人生並不總是順遂，只要努力就有機會衝過難關，許家蓓從她2018年第一次議員初選給予她許多幫助，許到萬華來，穿著她的志工背心，教她彎下腰，用最熱情的笑容貼近基層。「她是我人生最好的夥伴。我所有夢想都有她默默支持我！」吳沛憶感性說，她在外面摸索跌撞，回頭總有許給她鼓勵，「我能堅強面對艱困的立委選舉，那是因為我有心靈支柱」。「家蓓，謝謝妳！人生曾有幸與妳同行，我已經加倍幸福，家蓓，我知道妳放不下妳最熱愛的工作，妳曾說要奉獻自己給市民與這片土地，這10年大家都看見妳的努力了」，吳沛憶喊話說。「好多市民謝謝妳過去的幫助，妳看見了嗎？」吳沛憶提到，放下牽掛，去當快樂的天使，「許家蓓，恭喜妳先畢業了，妳的身體不痛了，又可以看見妳的笑容了」。