真主黨呼叫器爆炸被指MIT　國安人士拆解攻擊3面向有北京影子

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黎巴嫩真主黨使用呼叫器爆炸釀傷亡，傳出來自台灣金阿波羅公司，不過，國安人士指出，多起境外認知操作攻擊，將台灣與此案惡意連結，且查閱參與抹黑的帳號長期發文，幾乎都有配合中國政府反西方、反民主，並吹捧中國的特色，雖中國官媒尚未介入，但北京影子已經呼之欲出；國安人士也拆解一系列網路攻擊可發現，攻擊主要分成三面向：境外勢力、在地協力者與中國社群平台。黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器在全國多處同時爆炸，已造成12死近3000傷，外媒指稱，呼叫器是台灣製造，來自台灣廠商金阿波羅；不過，相關單位包括經濟部、外交部均發聲明表示，「金阿波羅」呼叫器並無出口至黎巴嫩紀錄，且從台灣出口的呼叫器沒有會爆炸的問題，品牌商金阿波羅公司也出面澄清，相關設備絕非台灣製造，僅授權貼牌。對此，國安人士指出，本案事發於黎巴嫩當地時間17日下午4點，案發時間約台灣晚間9點，第一時間台灣國安單位即高度警戒，並隨即啟動一系列調查釐清工作，同時掌握觀察國際情勢、搜集各項情資。國安人士說，媒體開始陸續報導呼叫器是台灣廠牌，懷疑是以色列在過程中改裝，這段期間有心人士開始在網路上展開攻擊，試圖惡意將台灣與本起事件連結。國安人士拆解一系列網路攻擊可發現，攻擊主要分成三面向：境外勢力、在地協力者與中國社群平台。他說，第一則貼文來自X帳號《GUMBY》，於18日上午6點前發文，先提及以色列爆炸的呼叫器是台灣金阿波羅公司製造，並刻意指涉呼叫器是今年4月中旬進口，當時恰好適逢以色列議會代表團訪問台灣，時任總統蔡英文承諾「深化」兩國間的夥伴關係，以暗示台灣政府與本案相關。該人士續指，隨即不到半小時，索瑪利亞中國研究智庫X帳號《Somali Institute of Chinese Studies》於6時21分接力發文，相較上一篇暗示，直接點名台灣與以色列呼叫器的勾結被「載入史冊」，成為世界上最致命的「半導體間諜活動」和企業破壞活動，惡意指控這是所謂的技術、地緣政治、企業恐怖主義和分離主義的危險交叉點。國安人士表示，除了常見用來「出口轉內銷」的海外帳號、外文資訊為主的社群X，國內也出現相關論述的攻擊。他提到，18日凌晨兩點半，PTT帳號《DONNY》以「BB CALL這把真的台灣沒參加嗎」為題提出質疑，以4月15日「以色列議員訪團見蔡英文：以台合作持續擴大」新聞稿為攻擊起手式，主張遠端爆炸技術假設跟台灣有關，承認也不會怎樣，代表台灣駭客很厲害，不懂大家到底怕啥，意圖帶風向。國安單位查詢後發現，該帳號發文IP位址不斷異常移動，除了台灣，還跨足英國、希臘、土耳其等國家，本次訊息戰中該帳號則扮演「在地協力者」角色。國安人士提到，在中國社群平台「網易」、「百度」上，也在同日大量出現相關文章，如「黎巴嫩遭BP机爆炸恐怖袭击，台湾生产商很可能是以色列帮凶！」、「大批寻呼机爆炸，以色列嫌疑最大，外媒质疑台湾和以色列联系密切」、「真主党大量寻呼机同时爆炸 疑似以色列远程操控 生产源头竟是台湾」等文章。國安人士分析，目前中國官方媒體尚未直接介入，但參與抹黑的這些帳號，長期以來發文都是配合中國政府反西方、反民主、吹捧中國的特色為主進行認知作戰，北京影子呼之欲出。