張惠妹婚期將近？13年男友公開回應：請不要再傷害她！

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▲張惠妹男友Sam在社群網站上發文，否認要結婚，希望外界多關注她將舉辦的大巨蛋演唱會。（圖／摘自IG）

即將在12月在台北大巨蛋連開5場演唱會、成為跨年檔焦點巨星的金曲歌后張惠妹（阿妹），和調酒師男友姚善鏞（Sam）被傳戀情即將修成正果、步上結婚禮堂，受到各方關注。然而Sam在社群網站上表示「沒有婚啦」，還寫道：「請不要再用文字傷害阿妹了。」明白否認外傳要結婚的計劃。張惠妹的演藝事業發展亮眼，感情生活當然也被外界高度關心，她和Sam交往多年、感情穩定，之前《鏡週刊》報導她正在想要把位在南港的2億台幣豪宅重新裝修，被稱原先要改做錄音室，近日卻決定要變成結婚的新房，然而她始終沒有正面回應，倒是另一位主角：Sam公開在社群網站上發文否認了這個說法。Sam寫道：「感謝週刊報導（感覺結了好多次）謝謝大家的祝福（沒有婚啦）更謝謝大家的*關心*（請不要再用文字傷害阿妹了）～希望年底大巨蛋成功順利～」並且再度為阿妹的大巨蛋演唱會宣傳，預祝一切順利。網友留言則表示兩個人在一起幸福就好，結婚不結婚都沒有關係，也有人覺得如果他們真要結婚，會替他們開心，可是這報導真的很好笑。顯然歌迷對於他們有沒有要結婚，都認為還是開心、快樂最重要。