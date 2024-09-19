立院明開議！他曝：賴清德骨子裡看不起韓國瑜　這2閣員將被修理

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立法院明天開議，立法院長韓國瑜昨召集協商一度破局，最後是民進黨團大轉彎同意在朝野協商結論上簽字，朝野才終於確定開議日期。不過韓國瑜擔任立法院長已超過半年，總統賴清德卻未像前總統陳水扁，在朝小野大的情況下，主動拜會韓國瑜。前立委郭正亮說，賴清德骨子裡根本就看不起韓國瑜。郭正亮說，2000年陳水扁當選總統後，主動拜會國民黨大老，也拜會了時任立法院長王金平，背後還有「大貴人」前總統李登輝協助，但賴清德沒有李登輝、陳水扁的手腕，又喜怒形於色的人，未來很難處理朝野關係。郭正亮也提到，立法院第二會期開議後，民眾黨將專攻司法法制委員會，預料會在質詢時猛批法務部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗，國民黨則將首先在交通委員會修理毫無經驗的新任交通部長陳世凱，接著到經濟委員會修理發言前後兜不起來的經濟部長郭智輝。郭正亮更直言，郭智輝在政治上根本是0分，以往沒有任何一位經濟部長前後發言如此不一致，520上任前還在講核能，上任至今又變成不延役。至於陳世凱的問題在於，交通部細節非常多，無論航空、陸路或港務業務都偏難，偏偏交通單位最熟的，就是國民黨。