零股交易人氣王00919勝過台積電！配息0.72元　最後買進日在明天

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投資人對台股ETF熱情依舊，20檔台股ETF規模逆勢增加，專家表示，面對金融市場變化萬千，建議選擇台股高息ETF來介入台股。群益台灣精選高息ETF（00919）規模的增加金額與增加的受益人數是20檔中最多的，其將於9月23日除息，參與除息最後買進日為9月20日。最受小資族投資人青睞的前10大投資排行中，台股ETF佔了6席，其中高股息ETF佔5席，市場法人表示，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。財富管理達人表示，台股高息ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，不過配息率有高有低、忽高忽低也讓投資人不知道該如何選擇。 群益台灣精選高息ETF（00919）一直以來的配息政策穩步走高，優於期待，第6次配息預估0.72元創下新高，連續6季衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄，此次除息日為9月23日，參與除息最後買進日為9月20日。在美國降息前，小資族大舉搶進高股息ETF，其中00919湧218萬股排名第一，勝過台積電、鴻海、新光金，第二高的則是是復華台灣科技優息00929。00919基金經理人謝明志表示，中長線而言，台股基本面有支撐，投資策略仍為逢低分批佈局，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。