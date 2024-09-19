檢調要追匿名捐款？蔡正元：凸顯柯文哲行情　證明民進黨選後追殺

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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押，檢調持續追蹤金流。有媒體報導，檢調目前鎖定柯文哲在競選總統時，獲得近2億元現金捐款。前立委蔡正元說，根據報導，柯文哲收到的捐款，每筆都是2千多元，這要怎麼跟不法金流做連結？且有這麼多小額捐款，代表一個政治人物的行情，北檢反而是在表彰柯文哲的偉大。蔡正元說，根據報導，柯文哲在去年11月共收到匿名捐款1萬2763筆，金額3331萬，除下來一筆捐款大約2500元；12月則是收到3萬2380筆，金額8697萬，一筆大約2600元，這代表這個人有群眾基礎及一定的支持者，才會有這麼多民眾，紛紛用2500、2600元的行情捐給他。蔡正元說，到了今年1月總統大選前，柯文哲有4萬6410筆捲款，金額7488萬，平均只有1600元，但這代表到了這時候，連經濟狀況比較不好的人也進場支持柯文哲，這就是柯文哲對基層民眾號召力的表現。蔡正元說，柯文哲在這3個月累計的匿名捐款超過9萬筆，其中有330人捧著捐款上限的10萬元現金匿名贊助，如果民進黨去追這些匿名捐款，反而證明民進黨在政治追殺，且就算3百人每人捐款10萬元，也才3千多萬元，遠低於總統賴清德獲得的政治捐款。