男「垂頭」喪氣竟更年期提早　醫讓你重拾信心

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男「垂頭」喪氣竟更年期提早 補充睪固酮重拾信心41歲「阿信」去年剛新婚不久，沒想到房事問題就嚴重打擊自信，原來他不僅「1分鐘就繳械」，自嘲「連等候勃起時間都比愛愛時間長」，白天上班更沒多久就開始「虛累累」，經安排抽血檢測睪固酮指數顯示偏低，綜合判斷應是男性更年期提早報到，評估後建議給予睪固酮補充治療，讓他找回年輕的感覺。亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，最近有不少門診患者詢問性功能障礙問題，多數都是五、六十歲，但也不乏40歲出頭的中年男子，最普遍的狀況都是體力變差、性慾衰退、勃起時變得較不堅挺，甚至覺得整天都缺乏活力、生活沒有樂趣等，更嚴重者甚至會變得悲觀，對於未來沒有期待等等，諸如上述的前兆，都代表可能已經進入「男性更年期」。邱鴻傑解釋，男性體內會有多種雄激素，也稱為男性荷爾蒙，其中包含雙氫睪固酮(DHT)、雄烯二酮（Androstenedione）及脫氫異雄固酮(DHEA)等，其中又以「睪固酮」是人體中最重要的男性荷爾蒙，其作用十分廣泛，與人體肌肉脂肪組成、心血管內皮細胞、活血球生成、骨質密度、男性發育與生殖功能、甚至情緒壓力皆有相關性。但邱鴻傑指出，隨著年齡增加，睪固酮分泌濃度會從高峰期約15～30歲，以每年1～2%的速率下降，40歲後就會開始出現較明顯的「男性更年期」症狀，大約45到55歲之間會更明顯，近年來受到壓力、肥胖及不良飲食習慣影響，國人睪固酮不足有年輕化的趨勢，甚至有人不到40歲就發生，患者經常會嘆息：「抓不住青春的尾巴」。因此為了確認是否進入更年期，門診時會以抽血檢測睪固酮濃度，加上臨床症狀作為診斷的依據，一旦生化檢測睪固酮濃度低於300或350ng/dl (每個治療準則仍有些許差異)，以及符合低睪固酮臨床症狀時，就會評估服藥改善，一般會建議採用針劑、經皮膚凝膠、經鼻內凝膠或者口服製劑荷爾蒙，但建議必須與專科醫師評估以及完整檢查，例如排除潛在攝護腺癌等，才能開始補充治療。邱鴻傑也提醒，有許多因素會造成男性更年期提早報到，除了先天睪丸發育障礙、睪丸受到細菌或病毒感染等影響外，過度酒精攝取、過大壓力也會造成睪固酮分泌減少，甚至代謝症候群肥胖造成的低睪固酮，都可能造成男性更年期提早到來，因此正常飲食、規律運動仍是避免老化的不二法門。