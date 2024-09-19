搶親新光金不成！中信金10/11股東臨時會仍開　紀念品出爐！

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金管會在16日駁回中信金收購新光金案，但中信金仍預訂於10月11日召開股東臨時會，而此次股東臨時會紀念品也曝光了，是「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」。金管會16日晚間召開臨時記者會，稱經審查後發現，中信金對新光金投資計畫內容未有完整規劃，宣布予以緩議，中信金第一時間發聲明表示感到遺憾，尊重主管機關決議，不過事隔一天，17日發重訊「針對昨日金管會對本公司重大轉投資項目的指正，本公司將盡快重新修訂計劃，再送董事會核定。」中信金並沒有改變10月11日舉行113年第一次股東臨時會的計畫，這次股東臨時會紀念品也出爐，中信金公告，約64.4萬名股東將可拿到「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」，與今年6月於股東常會發放的相同，並且持股不限股數皆可領取。中信金指出，本次股臨會將於10月11日上午9點召開，開會地點為台北市中山北路4段1號（台北圓山大飯店12樓大會廳）。若股東以電子方式行使表決權，行使期間則為9月26日至10月8日止。金管會先前表示，中信金控申請以公開收購方式投資新光金已發行有表決權普通股，持股比率10%至51%一案，經金管會審查後發現，投資計畫內容對於各種整併可能狀況未有完整規劃，致購足股份計畫及整併方案不完備；對於如未能完成整併之釋股處理欠缺具體執行內容；對被投資事業壽險子司財務狀況掌握不足且未提出增資承諾書具體內容；及公開收購以換股為支付對價方式對雙方股東權益保障不足等疑義，故予以緩議。