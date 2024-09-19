小甜甜認「演藝工作完全沒了」　被爆交往車手親上火線回應

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▲小甜甜在直播中跟粉絲聊天，回應近期的爭議。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

小甜甜（張可昀）日前才傳出要帶家人移民中國，近來又被爆料和詐騙車手葉某交往，爆料者指出，葉某是她的前夫，詐騙了自己400萬，小甜甜還包庇葉某，協助對方丟棄作案的手機，小甜甜昨（18）日深夜在臉書直播回應此事，坦承自己目前已經不打算再上節目，台灣的演藝工作基本上完全沒了。小甜甜在臉書直播被問到最近的爭議，她很冷靜回應，覺得問心無愧最重要，「」很多人說她精神有問題，不配當媽等等，她也嚴正回應，希望大家減少這樣的留言，尤其提及家人她非常不喜歡。直播中也很多人問她移民問題，小甜甜笑喊，「我真的沒有移民！不知道為什麼大家都覺得我要移民，而且移民通常是溫哥華、美國，大家不要誤會了！」她也表示現在想回歸平凡人的身分，已經不上綜藝節目了，「我不想影響到小孩，我要回歸最平凡的身分，希望她在最乾淨的環境下長大。」接下來可能會當上班族，或是開團當團媽，只要只要拿得起放得下，沒有什麼不能做的。小甜甜也說，「台灣的演藝工作基本上我就是完全沒有了，現在綜藝節目很多都是爆料，講別人怎麼樣，很不好啦，或是把自己私事拿出來，大環境好像沒那麼健康，跟以前《康熙來了》最美好的時期比，大家好像也回不去了。」不過她也不忘感謝貴人小S、蔡康永，這次《小姐不熙娣》入圍金鐘，她也很開心。