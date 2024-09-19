併購還有戲！新光金早盤回神漲逾3%、台新金翻紅　中信金回跌快1%

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新光金併購案「三角戀」，雖然金管會緩議中信金收購案，讓搶親戲碼卡關，導致新光金前一交易股價爆量重挫逾7%，但在外資仍持續掃貨8.2萬張下，今（19）日早盤股價也回升，盤中上漲逾3%，來到12.7元，成交量18.2萬張，台新金止跌上漲超過1%，來到18.4元，倒是中信金開低走低，跌快1%，下探33.3元。台新金與新光金在9月11日董事會通過提高換股比率，原本市場傳出中信金也將於本周五召開臨時董事會，討論提高收購價格，金管會卻在9月16日傍晚卻以4大理由「緩議」中信金收購新光金案，不過，中信金仍不放棄併購新光金的機會，重訊公告將盡快重新修訂計劃，再送董事會核定，也讓這場金金併「三角戀」似乎還沒結束，市場等著中信金再出招。不僅如此，由於新光金將於10月9日召開臨時股東會，會中將討論「新新併」案，委託書徵求戰也正式開打。新光金已正式公告委託書徵求名單，共有29組人馬激戰廝殺，徵求場所涵蓋3大民間通路、9家券商或銀行參與。根據公告內容，贊成「新新併」派，以台新金董事長吳東亮、大股東洪士琪為主，全部有16組徵求人，包括東博投資、傳文國際、新勝公司、王田毛紡、台灣新光實業、良木企業、家邦投資、文士企管、洪琪公司、吳邦聲、新沛實業、瑞芳農業、興吉投資、北投大飯店、永光公司、吳娟娟。反對派以新光金創辦人吳東進、大股東林伯翰為首，還有小股民自救會共有13組人，包括了黃逸仁、林松檜 、 陳乾信、陳麗鳳、李柔蓁、連紀暘、許佳盈、台灣新光不動產開發、新光國際投資、新光國際開發、豐澤國際、林伯翰、林偉澤。在新光金併購案還有戲之下，即便新光金昨日股價重挫逾7%，台新金也跌，中信金則收紅，但外資仍買進新光金8.2萬張居上市公司買超之冠。今日新光金股價也回穩，早盤開高走高，盤中上漲逾3%，股價一度來到12.7元，成交量有18.2萬張，台新金也止跌走揚，盤中上漲逾1%，來到18.45元，倒是中信金早盤開低走低，下探33,3元，跌0.89%，目前在33.55元震盪整理。